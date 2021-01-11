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В аэропорту Иркутска детей встречал полицейский Дед Мороз

В аэропорту Иркутска детей встречал полицейский Дед Мороз
Общество,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Он вручил детям подарки

Полицейский Дед Мороз поздравил маленьких пассажиров в аэропорту Иркутска с Новым годом и Рождеством. Во время новогодней акции инспектор по охране общественного порядка нарядился в Деда Мороза. Он поздравил пассажиров с праздниками, вручил сладкие подарки, раскраски и диски.

- Появление необычного сотрудника полиции в аэропорту обрадовало и детей, и взрослых. Кроме того, ведомственный Дед Мороз рассказал детям и их родителям о правилах личной и имущественной безопасности, поведения на объектах транспорта и в общественных местах, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

На прощание сказочный дедушка пожелал авиапассажирам счастливого пути.


аэропорт Дед Мороз транспортная полиция
 
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