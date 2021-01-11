В Бурятии экс-работникам предприятия выплатили долги по зарплате

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Люди обратились в прокуратуру



Бывшие работники общества с ограниченной ответственностью «Консалтинг» обратились в Северобайкальскую межрайонную прокуратуру и заявили о нарушении трудовых прав.



Проверка выяснила, что заработная плата 16 работникам с мая по декабрь 2018 года начислялась ниже минимального размера оплаты труда, без учёта районного коэффициента и северной надбавки.



- Директором организации не удовлетворено представление межрайонного прокурора об устранении нарушений закона. В связи с этим прокурор в Северобайкальский городской суд направил исковое заявление об обязании работодателя произвести перерасчёт заработной платы уволенным работникам в размере 304 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Северобайкальский городской суд требования прокурора удовлетворил частично, обязав общество выплатить заработную плату лишь за декабрь 2018 года в связи с пропуском срока на обращение в суд.



Верховный суд Бурятии согласился с доводами прокуратуры, удовлетворив исковые требования в полном объёме. Судом учтён факт внесения прокуратурой представления, которое не было удовлетворено. Восьмым кассационным судом общей юрисдикции решение Северобайкальского городского суда, апелляционное определение Верховного суда республики оставлено без изменения.



После прокурорского вмешательства заработная плата 16 уволенным работникам общества выплачена в полном объёме.







