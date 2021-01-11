Зелёных красавиц пустят на мульчу
Обычно новогодние ёлки попадают на мусорные полигоны. В таких местах нет условий для естественного разложения, поэтому органические вещества не могут вернуться в почву.
В комитет городского хозяйства обратились к улан-удэнцам с предложением устроить во дворе сбор ёлок.
- Ваш двор может стать местом сбора зелёных красавиц. Для этого надо: оставить заявку по телефону 89024565585. (Заявки на несколько ёлок не принимаются. Позже вы узнаете адреса сбора и сможете принести свою сосну куда вам будет удобнее). Сделать табличку «Сбор ёлок» и прикрепить её там, где в вашем дворе удобнее их собирать. Лучше не на контейнерной площадке, чтоб не увезли на свалку. Сообщить всем соседям, соседним дворам о таком сборе. Можно расклеить объявления, сообщить в чатах своего ТОСа и т.п., - сообщили в комитете городского хозяйства.
Любые организации, разобрав новогодние ёлки, могут привезти их на переработку в посёлок Солнечный. Точный адрес можно получить по телефону: 89024565585.
- В прошлом году, красавица ёлка с площади Советов, получила вторую жизнь, надеемся и в этом году также отправится на переработку. Все деревья будут направлены для мульчирования леса посёлка Солнечный, что предотвратит его гибель, - отметили в комитете.
Одним из важнейших пунктов при сдаче ёлки на переработку отметили то, что деревья нужно отчистить от мишуры, игрушек, проволоки, скотча и т.п., чтобы всё это не попало в почву и не засорило лес.
Сбор проходит в два этапа: первый после 14 января, второй после Крещения - в 20-х числах.
В Улан-Удэ объявили о сборе новогодних живых ёлок
Общество, Фото:
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