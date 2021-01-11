Прокуратура выявила незаконную рубку леса в Бурятии

Ущерб составил 80 тысяч рублей



Как выяснила прокурорская проверка, в Буйском лесхозе на территории Бичурского района Бурятии нарушали соблюдение лесного законодательства.



В ходе обследования Мангиртуйского участкового лесничества Буйского лесничества выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений. Общий ущерб составил 80 тысяч рублей.



Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Проводится расследование, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

