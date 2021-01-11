Ущерб составил 80 тысяч рублей
Как выяснила прокурорская проверка, в Буйском лесхозе на территории Бичурского района Бурятии нарушали соблюдение лесного законодательства.
В ходе обследования Мангиртуйского участкового лесничества Буйского лесничества выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений. Общий ущерб составил 80 тысяч рублей.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Проводится расследование, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Прокуратура выявила незаконную рубку леса в Бурятии
Общество, Фото:
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