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Жителям Бурятии посоветовали установить трекер привычек

Жителям Бурятии посоветовали установить трекер привычек
Общество,  Фото:pixabay.com
В холодное время года организм расходует воды не меньше, чем летом

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии напомнили о питьевом режиме в зимнее время года.

Здесь отметили, что об этом люди чаще замываются летом и во время активного отдыха, однако зимой от отопления, обогревателей и сухого воздуха может наступить обезвоживание.

- В холодную погоду тело теряет воду также, как в тёплую, из-за дыхания, потоотделения и мочеиспускания. Пар изо рта на морозе – наглядный признак потери воды. Сочетание тёплой, тяжёлой одежды и упражнений высокой интенсивности способствует повышенному потоотделению, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Люди, пьющие недостаточно воды чаще страдают хроническими заболеваниями почек (камни в почках, инфекции мочевыводящих путей), повышением артериального давления и другими нарушениями работы сердечно-сосудистой системы.

Вода помогает пищеварительной системе функционировать, лучше обрабатывать пищу, что жизненно важно в зимние месяцы, когда многие склонны переедать.

Признаки недостатка воды в организме - сухая кожа, потрескавшиеся губы, усталость, головокружение.

- Недостаток воды может стать причиной сухости слизистой носа, что снижает сопротивляемость респираторным инфекциям. Благодаря воде слизистые барьеры, защищающие нас от вирусов, работают лучше, - говорят специалисты.

Обезвоживание зимой заподозрить довольно сложно. В Роспотребнадзоре советуют не ориентироваться на жажду. «Старайтесь пить воду регулярно в течение дня», - говорят здесь.

Ту возникает вопрос, а сколько воды нужно пить. «Мужчинам рекомендовано выпивать до 15 стаканов жидкости, включая воду, чай, суп, женщинам - примерно 8 стаканов. Кроме того, организм может получать воду из насыщенных влагой фруктов и овощей», - сообщает Роспотребнадзор.

Потребности в жидкости людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом выше, чем у людей, ведущих сидячий образ жизни. Во время тренировок одеваться «слоями», чтобы можно было снять одежду, когда станет жарко, это предотвратит перегрев и потерю воды.

- Поставьте напоминание на телефоне, заведите трекер привычек, одной из которых пусть станет регулярное потребление воды. Как и со всем, что связано со здоровьем, предотвратить обезвоживание – лучше и проще, чем заниматься решением проблем, вызванных его последствиями, - заключили в управлении.


Роспотребнадзор
 
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