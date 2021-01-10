 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 января

09 января

08 января

Популярное

В Улан-Удэ осуждённые посоревновались в косоплетении

В Улан-Удэ осуждённые посоревновались в косоплетении
Общество,  Фото:pixabay.com
Конкурсанткам нужно было за сорок минут создать прическу, придумать название и рассказать о ней

В исправительной колонии № 7 в Улан-Удэ прошёл конкурс «Коса – девичья краса», в котором осуждённые женщины посоревновались в косоплетении.

Конкурсанткам нужно было за сорок минут создать прическу, придумать название и рассказать о ней. Работы оценивались по нескольким критериями: аккуратность, сложность причёски и оригинальность исполнения.

- Участницы конкурса поразили жюри своим умением плести самые разные косы - греческую, французскую, в виде сердца, водопада, рыбьего хвоста и моделированием причесок с использованием кос, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.


конкурс осужденные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ осуждённые посоревновались в косоплетении
В Улан-Удэ осуждённые посоревновались в косоплетении
Общество, 10.01.2021
Конкурсанткам нужно было за сорок минут создать прическу, придумать название и рассказать о ней
В Улан-Удэ очно учиться будут не все школьники
В Улан-Удэ очно учиться будут не все школьники
Общество, 10.01.2021
С понедельника стартует третья учебная четверть
Паранормальная Бурятия-2020
Паранормальная Бурятия-2020
Общество, 10.01.2021
Необъяснимые явления, свидетелями которых стали жители республики в 2020 году - в подборке «Байкал-Daily»
«Маленький, но прогресс»: В Бурятии рассказали о состоянии искусанной собаками девушки
«Маленький, но прогресс»: В Бурятии рассказали о состоянии искусанной собаками девушки
Общество, 10.01.2021
«Спасибо, что вы с нами», - обратились к пользователям родственники 20-летней горожанки
Анатолий Михаханов: «Это самый лучший подарок на Новый год»
Анатолий Михаханов: «Это самый лучший подарок на Новый год»
Общество, 10.01.2021
Бывший профессиональный сумоист рассказал, что подарило ему «незабываемые эмоции»
Иркутянка перевела аферистам полмиллиона
Иркутянка перевела аферистам полмиллиона
Общество, 10.01.2021
Мошенники представились работниками банка
В Бурятии ещё 148 человек заболели COVID-19
В Бурятии ещё 148 человек заболели COVID-19
Общество, 10.01.2021
Общее число случаев заражения составило свыше 27 тысяч
В Бурятии экскурсию на вертолёте выиграла Мэдэгма Доржиева
В Бурятии экскурсию на вертолёте выиграла Мэдэгма Доржиева
Общество, 10.01.2021
Экскурсия разыгрывалась в рамках вчерашнего турнира в Улан-Удэ
В Улан-Удэ днём до -16 градусов
В Улан-Удэ днём до -16 градусов
Общество, 10.01.2021
По республике -13, -18, местами -20, -25 градусов
В Бурятии советуют зарегистрировать турпоход онлайн
В Бурятии советуют зарегистрировать турпоход онлайн
Общество, 09.01.2021
Сейчас на турмаршрутах зарегистрированы 3 группы
Топ запомнившихся видеоработ в 2020 году
Топ запомнившихся видеоработ в 2020 году
Общество, 09.01.2021
Несмотря на коронавирусный год, в Бурятии было снято довольно много музыкальных роликов и шуточных видео. Вспомним основные запомнившиеся работы
В Бурятии полицейские исполнили желание ребёнка
В Бурятии полицейские исполнили желание ребёнка
Общество, 09.01.2021
Мальчик получил в подарок радиоуправляемый автомобиль
Ещё у 145 жителей Бурятии выявили коронавирус
Ещё у 145 жителей Бурятии выявили коронавирус
Общество, 09.01.2021
За сутки скончались 3 больных COVID-19

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^