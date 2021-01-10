В Улан-Удэ осуждённые посоревновались в косоплетении

Конкурсанткам нужно было за сорок минут создать прическу, придумать название и рассказать о ней



В исправительной колонии № 7 в Улан-Удэ прошёл конкурс «Коса – девичья краса», в котором осуждённые женщины посоревновались в косоплетении.



Конкурсанткам нужно было за сорок минут создать прическу, придумать название и рассказать о ней. Работы оценивались по нескольким критериями: аккуратность, сложность причёски и оригинальность исполнения.



- Участницы конкурса поразили жюри своим умением плести самые разные косы - греческую, французскую, в виде сердца, водопада, рыбьего хвоста и моделированием причесок с использованием кос, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.





