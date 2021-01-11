В Улан-Удэ до -14 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём по республике -12, -17, местами -22, -27 градусов



По данным Бурятского Гидрометцентра, 11 января по республике: местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 13-15 м/с, позёмка. Температура ночью -21, -26, по юго-западу и местами северу -31, -36, по Прибайкалью до -15, днём -12, -17, местами -22, -27, по Прибайкалью и югу до -6.



В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ветер западный 6-12 м/с. Температура ночью -21, -23, днём -12, -14.

