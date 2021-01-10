С понедельника стартует третья учебная четверть
Комитет по образованию администрации Улан-Удэ сегодня сообщил, как будут учиться школьники с 11 января.
- В связи с сохранением ограничительных мер очно учиться будут не все школьники. Те учебные заведения, в которых обучается свыше 1000 человек, продолжат деятельность с условием, что 30% учащихся оставят на дистанционном обучении. Администрации школ самостоятельно рассмотрят этот вопрос и примут решение о корректировке расписания, - сообщается в официальном аккаунте комитета в социальной сети.
Здесь напомнили - требования Роспотребнадзора, связанные с предупреждением распространения COVID-19, продлены до конца 2021 года, а это значит, что все меры, которые школы реализуют с 1 сентября, остаются в силе.
- Обязательным, как и прежде, будет проветривание помещений, минимизация контактов между учащимися с помощью специализированного расписания, использование дезинфицирующих средств, уборка с обработкой всех контактных поверхностей, - заключили в комитете.
В Улан-Удэ очно учиться будут не все школьники
Общество, Фото:
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