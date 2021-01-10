 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 января

09 января

08 января

Популярное

В Улан-Удэ очно учиться будут не все школьники

В Улан-Удэ очно учиться будут не все школьники
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
С понедельника стартует третья учебная четверть

Комитет по образованию администрации Улан-Удэ сегодня сообщил, как будут учиться школьники с 11 января.

- В связи с сохранением ограничительных мер очно учиться будут не все школьники. Те учебные заведения, в которых обучается свыше 1000 человек, продолжат деятельность с условием, что 30% учащихся оставят на дистанционном обучении. Администрации школ самостоятельно рассмотрят этот вопрос и примут решение о корректировке расписания, - сообщается в официальном аккаунте комитета в социальной сети.

Здесь напомнили - требования Роспотребнадзора, связанные с предупреждением распространения COVID-19, продлены до конца 2021 года, а это значит, что все меры, которые школы реализуют с 1 сентября, остаются в силе.

- Обязательным, как и прежде, будет проветривание помещений, минимизация контактов между учащимися с помощью специализированного расписания, использование дезинфицирующих средств, уборка с обработкой всех контактных поверхностей, - заключили в комитете. 
школы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Маленький, но прогресс»: В Бурятии рассказали о состоянии искусанной собаками девушки
«Маленький, но прогресс»: В Бурятии рассказали о состоянии искусанной собаками девушки
Общество, 10.01.2021
«Спасибо, что вы с нами», - обратились к пользователям родственники 20-летней горожанки
Анатолий Михаханов: «Это самый лучший подарок на Новый год»
Анатолий Михаханов: «Это самый лучший подарок на Новый год»
Общество, 10.01.2021
Бывший профессиональный сумоист рассказал, что подарило ему «незабываемые эмоции»
Иркутянка перевела аферистам полмиллиона
Иркутянка перевела аферистам полмиллиона
Общество, 10.01.2021
Мошенники представились работниками банка
В Бурятии ещё 148 человек заболели COVID-19
В Бурятии ещё 148 человек заболели COVID-19
Общество, 10.01.2021
Общее число случаев заражения составило свыше 27 тысяч
В Бурятии экскурсию на вертолёте выиграла Мэдэгма Доржиева
В Бурятии экскурсию на вертолёте выиграла Мэдэгма Доржиева
Общество, 10.01.2021
Экскурсия разыгрывалась в рамках вчерашнего турнира в Улан-Удэ
В Улан-Удэ днём до -16 градусов
В Улан-Удэ днём до -16 градусов
Общество, 10.01.2021
По республике -13, -18, местами -20, -25 градусов
В Бурятии советуют зарегистрировать турпоход онлайн
В Бурятии советуют зарегистрировать турпоход онлайн
Общество, 09.01.2021
Сейчас на турмаршрутах зарегистрированы 3 группы
Топ запомнившихся видеоработ в 2020 году
Топ запомнившихся видеоработ в 2020 году
Общество, 09.01.2021
Несмотря на коронавирусный год, в Бурятии было снято довольно много музыкальных роликов и шуточных видео. Вспомним основные запомнившиеся работы
В Бурятии полицейские исполнили желание ребёнка
В Бурятии полицейские исполнили желание ребёнка
Общество, 09.01.2021
Мальчик получил в подарок радиоуправляемый автомобиль
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 4. Сентябрь–декабрь
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 4. Сентябрь–декабрь
Общество, 09.01.2021
В заключительной части фотолетописи 2012 года — эстафета на призы газеты «Правда Бурятии», гуннский новый год в Этнографическом музее и т.д.
Ещё у 145 жителей Бурятии выявили коронавирус
Ещё у 145 жителей Бурятии выявили коронавирус
Общество, 09.01.2021
За сутки скончались 3 больных COVID-19
В Бурятии в Буддийском университете проходят экзамены
В Бурятии в Буддийском университете проходят экзамены
Общество, 09.01.2021
Хувараки начали сдавать экзамены с 4 января
Сергей Зверев решил выдвигаться на выборы в Госдуму от Бурятии
Сергей Зверев решил выдвигаться на выборы в Госдуму от Бурятии
Общество, 09.01.2021
«Народная поддержка есть, народная любовь есть», - отметил известный шоумен и стилист

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^