Он получил условный срок
Сотрудник колонии, договорившись с заключённым, пронёс на территорию режимного объекта два сотовых телефона. За это он получил взятку в 20 тысяч рублей.
- Тем самым, указанный сотрудник допустил нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, что выразилось в подрыве авторитета органов уголовно-исполнительной системы, дезорганизации их работы, - сообщили в Октябрьском районном суде.
На суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.
Судом с учётом всех обстоятельств по делу, наличия смягчающих наказание обстоятельств подсудимому назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с лишением права занимать должности рядового и начальствующего состава в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы сроком на 3 года.
В Улан-Удэ сотрудник колонии за взятку пронёс осужденному телефоны
Общество, Фото:
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