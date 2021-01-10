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В Улан-Удэ сотрудник колонии за взятку пронёс осужденному телефоны

В Улан-Удэ сотрудник колонии за взятку пронёс осужденному телефоны
Общество,  Фото:pixabay.com
Он получил условный срок

Сотрудник колонии, договорившись с заключённым, пронёс на территорию режимного объекта два сотовых телефона. За это он получил взятку в 20 тысяч рублей.

- Тем самым, указанный сотрудник допустил нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, что выразилось в подрыве авторитета органов уголовно-исполнительной системы, дезорганизации их работы, - сообщили в Октябрьском районном суде.

На суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Судом с учётом всех обстоятельств по делу, наличия смягчающих наказание обстоятельств подсудимому назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с лишением права занимать должности рядового и начальствующего состава в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы сроком на 3 года.
колония
 
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