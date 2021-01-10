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Анатолий Михаханов: «Это самый лучший подарок на Новый год»

Анатолий Михаханов: «Это самый лучший подарок на Новый год»
Общество,  Фото:соцсети
Бывший профессиональный сумоист рассказал, что подарило ему «незабываемые эмоции»

Как сообщал «Байкал-Daily», бывший профессиональный сумоист Анатолий Михаханов исполнил заветную мечту мальчика-сироты из Курумканского района – подарил гоночный трек. 

Позже выяснилось, мальчика усыновили.

- Друзья, помните предновогоднюю историю про маленького мальчика из Курумканского района Бурятии - исполнить заветную мечту, подарить ему гоночный трек? Всё хорошо, подарок доехал до получателя! Порадуйтесь от души за маленького мальчика, у него теперь новая семья – шесть братьев и сестёр! – радуется Михаханов в социальной сети.

Известный спортсмен поделился: «Для меня это незабываемые эмоции и самый лучший подарок на Новый год. Мы обязательно встретимся, приеду в гости».

Он пожелал ребёнку счастья в новой семье.




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