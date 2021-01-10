Мошенники представились работниками банка
Накануне в дежурную часть полиции в Иркутске поступило сообщение от 62-летней жительницы. По словам заявительницы, телефонные аферисты похитили её сбережения в размере 504 тысяч рублей.
Мошенники представились работниками банка и сообщили владелице карты, что неизвестные пытаются похитить её накопления. Для предотвращения списания женщине предложили перевести деньги на резервный счёт, что она и сделала.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Абонентский номер злоумышленников зарегистрирован в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутянка перевела аферистам полмиллиона
Общество, Фото:
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