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В Бурятии ещё 148 человек заболели COVID-19

В Бурятии ещё 148 человек заболели COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общее число случаев заражения составило свыше 27 тысяч

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 10 января зарегистрировано 27 403 случая заражения COVID-19. 54% (14 726) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За сутки выявлено 148 новых больных коронавирусом. Из новых случаев COVID-19: 103 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 4637 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 178 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Всего выздоровели от COVID-19 – 24657 человек, в том числе за прошедшие сутки 133. Дополнительно снято с наблюдения 73 пациента.

В стационарах Бурятии получают лечение 1193 пациента с коронавирусом, с том числе с осложнённой внебольничной пневмонией – 897. В отделениях реанимации находится 77 пациентов (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ - 47 пациентов (из них старше 65 – 29), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 35.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2133 койки, занято - 1193, свободно 940 коек. Занятость коечного фонда составляет 55,9%.

Амбулаторное лечение проходят 933 пациента с COVID-19, наблюдается 2470 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 620 человек, в том числе за сутки 3 пациента. 
коронавирус
 
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