В Бурятии ещё 148 человек заболели COVID-19

Общее число случаев заражения составило свыше 27 тысяч



По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 10 января зарегистрировано 27 403 случая заражения COVID-19. 54% (14 726) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.



За сутки выявлено 148 новых больных коронавирусом. Из новых случаев COVID-19: 103 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 4637 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 178 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 24657 человек, в том числе за прошедшие сутки 133. Дополнительно снято с наблюдения 73 пациента.



В стационарах Бурятии получают лечение 1193 пациента с коронавирусом, с том числе с осложнённой внебольничной пневмонией – 897. В отделениях реанимации находится 77 пациентов (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ - 47 пациентов (из них старше 65 – 29), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 35.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2133 койки, занято - 1193, свободно 940 коек. Занятость коечного фонда составляет 55,9%.



Амбулаторное лечение проходят 933 пациента с COVID-19, наблюдается 2470 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 620 человек, в том числе за сутки 3 пациента.

