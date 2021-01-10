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Глава Бурятии поручил оказать помощь в восстановлении приюта для животных

Глава Бурятии поручил оказать помощь в восстановлении приюта для животных
Общество,  Фото:соцсети
Поджог помещения произошёл ночью 9 января

Оказать всю необходимую помощь в восстановлении приюта для бездомных животных поручил глава Бурятии. Об этом сообщил Алексей Фишев, пресс-секретарь главы республики, на своей странице в Facebook.

- Алексей Цыденов дал команду заместителю председателя правительства Дабе-Жалсан Чирипову связаться с владельцами приюта «Кот и пёс», выяснить, какой ущерб нанесён пожаром и какой объём финансирования необходим для восстановления, - добавил Алексей Фишев.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне ночью подожгли приют для бездомных животных «Кот и пёс». 

- Мало того, что убивают на улицах всех собак без разбора, добрались и до приюта! Кому это понадобилось?! Надеюсь, следствие разберётся. Есть подозреваемый. Самое страшное - в дыму задохнулись 3 собаки, 2-х увезли в клинику «Айболит». Остальных удалось спасти, вынести на улицу. Собаки с гуманного отлова оставались в приюте на лечении, - говорилось в официальной группе приюта в социальной сети.

В результате пожара разрушена часть стены фасада здания, в одной комнате прогорел пол. Представители приюта просили помощи у горожан. 


В республиканском МВД сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.  
приют
 
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