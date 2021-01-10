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В Улан-Удэ днём до -16 градусов

В Улан-Удэ днём до -16 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По республике -13, -18, местами -20, -25 градусов

По данным Бурятского Гидрометцентра, 10 января по республике: ночью преимущественно без осадков, утром и днём по Прибайкалью небольшой снег. Ветер юго-западный ночью слабый, днём 6-12 м/с. Температура ночью -22, -27, по юго-западу и местами северу -30, -36, по южному Прибайкалью -16, -21, днём -13, -18, местами -20, -25, по южному Прибайкалью до -8.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днём 5-10 м/с. Температура ночью -24, -26, днём -14, -16. 
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