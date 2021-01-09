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В Бурятии советуют зарегистрировать турпоход онлайн

В Бурятии советуют зарегистрировать турпоход онлайн
Общество,  Фото:pixabay.com
Сейчас на турмаршрутах зарегистрированы 3 группы

В Бурятии на турмаршрутах зарегистрированы 3 группы в количестве 34 человек в Северо-Байкальском, Окинском и Тункинском районах.

В ГУ МЧС России по республике советуют всем зарегистрировать турпоход.  

- Регистрация любителей туризма, выходящих на маршрут, в поисково-спасательных подразделениях очень важна, прежде всего, для обеспечения безопасности туристов и оказания, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи, - отмечают здесь.

Для удобства можно заполнить форму для регистрации туристской группы онлайн на портале: forms.mchs.gov.ru. На основании данных, указанных в бланке регистрации, сведения о туристской группе заносятся в «Журнал учёта тургрупп».

В свою очередь, спасатели предоставят всю необходимую информацию о природных опасностях на предполагаемом маршруте, гидрологических и метеорологических условиях, проконсультируют о безопасном его прохождении, сообщат о ближайших точках возможной экстренной связи, разъяснят правила личной и групповой безопасности на маршрутах. При этом зарегистрированную группу постоянно держат на контроле.

«Только располагая информацией о группе и маршруте, поисково-спасательные подразделения могут оперативно помочь туристам, попавшим в беду», - заключили в ГУ МЧС России по Бурятии. 
туристические маршруты
 
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