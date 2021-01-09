В Бурятии советуют зарегистрировать турпоход онлайн

Сейчас на турмаршрутах зарегистрированы 3 группы



В Бурятии на турмаршрутах зарегистрированы 3 группы в количестве 34 человек в Северо-Байкальском, Окинском и Тункинском районах.



В ГУ МЧС России по республике советуют всем зарегистрировать турпоход.



- Регистрация любителей туризма, выходящих на маршрут, в поисково-спасательных подразделениях очень важна, прежде всего, для обеспечения безопасности туристов и оказания, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи, - отмечают здесь.



Для удобства можно заполнить форму для регистрации туристской группы онлайн на портале: forms.mchs.gov.ru. На основании данных, указанных в бланке регистрации, сведения о туристской группе заносятся в «Журнал учёта тургрупп».



В свою очередь, спасатели предоставят всю необходимую информацию о природных опасностях на предполагаемом маршруте, гидрологических и метеорологических условиях, проконсультируют о безопасном его прохождении, сообщат о ближайших точках возможной экстренной связи, разъяснят правила личной и групповой безопасности на маршрутах. При этом зарегистрированную группу постоянно держат на контроле.



«Только располагая информацией о группе и маршруте, поисково-спасательные подразделения могут оперативно помочь туристам, попавшим в беду», - заключили в ГУ МЧС России по Бурятии.

