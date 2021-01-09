Топ запомнившихся видеоработ в 2020 году



Артисты республики радовали всех своими клипами на протяжении всего года. Народная артистка Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева Артисты республики радовали всех своими клипами на протяжении всего года. Народная артистка Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева представила летом клип на песню «Хэрмэ нютаг» о селе Кырма в Баяндаевском районе Иркутской области. Изюминкой стало то, что основными локациями съёмок послужили живописные места Кырмы, а главные роли в клипе сыграли местные жители. Также в конце видео показаны смешные моменты, не вошедшие в работу, подготовка к съёмкам и т.д. Пользователи с восторгом тогда отмечали - «Любая песня в исполнении Бадма-Ханды – шедевр».







4-минутный боевик



Удивил жителей региона ролик ведущей мероприятий, режиссёра народных театров, артистки Дугармы Цыреновой. Клип в буквально смысле







Выступил на пустой площади Советов Удивил жителей региона ролик ведущей мероприятий, режиссёра народных театров, артистки Дугармы Цыреновой. Клип в буквально смысле походил на боевик – здесь показано, как девушки эффектно мстят компании мужчин - судя по сюжету, бандитам - за причинённое зло. В песне же на бурятском языке рассказывается о том, что героиня приняла решение уйти от любимого человека из-за его обмана, чёрствости и эгоизма, в композиции она просит его больше не возвращаться и жить своей жизнью.



Ещё одним событием в этой сфере стал Ещё одним событием в этой сфере стал музыкальный ролик , в котором Лудуб Очиров исполняет известную песню на стихи Расула Гамзатова «Журавли». Клип получился красивым и необычным. Идёт дождь, музыкант в чёрном костюме выступает на пустой площади Советов - играет на рояле и исполняет композицию на русском и бурятском языках.



Режиссёром здесь выступил Олег Юмов, снимала ролик и монтировала студия UULZAR. Видео было показано в рамках большого онлайн-концерта «Герои Победы» 9 мая.







«Он свободен, пока поют его песни»



Радовала в этом году и кавер-группа «SMAKBAND». Они представили два интересных клипа: в первом - музыканты поздравили выпускников с окончанием школы:



- Зачем снимать фильмы про Виктора Цоя? Ведь минуло уже 30 лет с момента его гибели <…> Для нас ответ кроется в одном лишь слове – СВОБОДА! Для души свободной от условностей, навязанных принципов и мирских пороков фигура Цоя всегда будет оставаться кумиром! И даже смерть не смогла сковать его и сделать узником забвения! Он свободен, пока поют его песни! – такими словами ребята подписали видео. Радовала в этом году и кавер-группа «SMAKBAND». Они представили два интересных клипа: в первом - музыканты поздравили выпускников с окончанием школы: исполнили песню Басты «Медлячок», а что касается второго, то он был выпущен к 30-летию со дня гибели Виктора Цоя, лидера группы «Кино».- Зачем снимать фильмы про Виктора Цоя? Ведь минуло уже 30 лет с момента его гибели <…> Для нас ответ кроется в одном лишь слове – СВОБОДА! Для души свободной от условностей, навязанных принципов и мирских пороков фигура Цоя всегда будет оставаться кумиром! И даже смерть не смогла сковать его и сделать узником забвения! Он свободен, пока поют его песни! – такими словами ребята подписали видео.















Ну, и достаточно много работ было посвящено Бурятии. К примеру, совсем недавно Республиканским центром народного творчества Ну, и достаточно много работ было посвящено Бурятии. К примеру, совсем недавно Республиканским центром народного творчества был представлен клип на песню «Бурятия – звезда Востока». В ролике показаны природные красоты республики, достопримечательности Улан-Удэ, кадры с праздников, массовых мероприятий, спектаклей и т. д. В композиции поётся следующее:





«Мы должны эту землю, где вместе живём,

Сохранить на века, навсегда,

Ты, Бурятия наша, вечна в сердце моём,

Ты востока России звезда».









Разбиванию хребтовой кости посвятили клип



В 2020 году национальной игре – разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган» -





Мини-фильм о роботах В 2020 году национальной игре – разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган» - посвятили клип . Здесь артистка Дугарма Цыренова поёт на бурятском языке на фоне природных красот, а «костоломы» показывают свои умения в различных местах – рядом с дацанами, на площади Советов в Улан-Удэ и т.д. В клипе показали не только приёмы разбивания хребтовых костей, но и объяснили его сакральный смысл.



Также приятно удивляли своими работами уроженцы Бурятии, проживающие сейчас за пределами республики. Так, в сентябре один из самых известных на сегодня российских рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил новый альбом под названием «Хошхоног». Это название даёт отсылку рэпера к Бурятии, ведь хошхоног – национальное мясное блюдо. Альбом состоит из 16 треков, в конце декабря 2020 года на один из них – «Бесконечный магазин» - Также приятно удивляли своими работами уроженцы Бурятии, проживающие сейчас за пределами республики. Так, в сентябре один из самых известных на сегодня российских рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил новый альбом под названием «Хошхоног». Это название даёт отсылку рэпера к Бурятии, ведь хошхоног – национальное мясное блюдо. Альбом состоит из 16 треков, в конце декабря 2020 года на один из них – «Бесконечный магазин» - был выпущен клип



Клип представляет собой мини-фильм о роботах, захвативших планету. Видео начинается с антиутопической истории о роботе-миротворце, призванном спасти человечество, погрязшее в насилии. Но робот в итоге захотел власти, начал клонировать себя и в конечном итоге разрушил мир.



Пользователи остались в восторге от клипа.







Яркий и энергичный клип



Весной 2020 года рэпер из Бурятии Тимур Бубеев, известный как Everthe8, выпустил Весной 2020 года рэпер из Бурятии Тимур Бубеев, известный как Everthe8, выпустил новый клип на заглавный трек с микстейпа «Ulan-Ude Summer 16’» - «Gimme Dat». Яркий и энергичный клип был снят в Москве. В новом клипе Everthe8 есть занимательные мультипликационные вставки, танцы и отсылки к Бурятии.







Красивые и эффектные клипы выпустил рэпер из Бурятии Luxor (Артур Шмыгин). В марте 2020 года он Красивые и эффектные клипы выпустил рэпер из Бурятии Luxor (Артур Шмыгин). В марте 2020 года он представил свой клип «Ноль-ноль». На видео рэпер поет рядом с «бэтмобилем» (вымышленный автомобиль Бэтмена, персонажа комиксов и фильмов. Для съёмок фильмов про Бэтмена изготавливаются или существенно модифицируются реальные автомобили – прим. ред.), на вечеринке в окружении множества людей и т.д.















«Вся Бурятия говорит им спасибо»



В поддержку главных героев года – врачей – писали песни, в честь них В поддержку главных героев года – врачей – писали песни, в честь них снимали музыкальные ролики. Так, в начале апреля пользователи увидели видео, посвящённое медицинским работникам республиканской инфекционной больницы. На видео показаны фотографии коллектива медучреждения, а также снимки, на которых видно - в каких сложных условиях они сейчас трудятся.



- Настоящие герои нашего времени – медработники инфекционной больницы. Вся Бурятия говорит им спасибо. Более 100 медработников больницы с 26 марта находятся на карантине. Они живут на работе и уже долго не видели своих детей, родных и близких. Им сейчас крайне необходимы наши слова благодарности и поддержки. И самое главное, чтобы они скорее вернулись домой, нам всем нужно оставаться дома. Труд медицинских работников - самый сложный, а сейчас и опасный. В это время нам нужно проявить наибольшую сознательность и ответственность. Медики остаются на работе ради нас, нам нужно остаться дома ради них. Вместе мы победим, - отмечалось в ролике.







«Приди ко мне на шоу»



Что касается смешных видео, то интересным и, не побоимся этого слова, талантливым получился клип –



Артистка Мэдэгма Доржиева отреагировала на пародию и приняла приглашение парня на мероприятие.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от elikhan (@elikhandro)



Ролик «Выпуск» Что касается смешных видео, то интересным и, не побоимся этого слова, талантливым получился клип – пародия на ролик звезды бурятской эстрады Мэдэгмы Доржиевой «Намуухан hүни». Пародию сделал пользователь Сети с ником elikhandro. Молодой человек предстал здесь в синем парике, в блестящем пиджаке. С помощью видео он пригласил певицу на музыкально-развлекательное шоу – правда, он не уточнил, на какое шоу и когда нужно прийти.Артистка Мэдэгма Доржиева отреагировала на пародию и приняла приглашение парня на мероприятие.



В июне жителей Бурятии В июне жителей Бурятии позабавил ролик родителей выпускников гимназии №14 Улан-Удэ под названием «Выпуск». Они сделали пародию на клип «UNO» известной группы Little Big. Ролик снимали в студии, на видео родители под знаменитый мотив песни повторяют танцевальные движения и поют композицию, которую сами сочинили.



Эта работа стала своеобразным поздравлением родителей для выпускников 2020 года.