Топ запомнившихся видеоработ в 2020 году

Клип «Хэрмэ нютаг»
Артисты республики радовали всех своими клипами на протяжении всего года. Народная артистка Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева представила летом клип на песню «Хэрмэ нютаг» о селе Кырма в Баяндаевском районе Иркутской области. Изюминкой стало то, что основными локациями съёмок послужили живописные места Кырмы, а главные роли в клипе сыграли местные жители. Также в конце видео показаны смешные моменты, не вошедшие в работу, подготовка к съёмкам и т.д. Пользователи с восторгом тогда отмечали - «Любая песня в исполнении Бадма-Ханды – шедевр».
4-минутный боевик
Удивил жителей региона ролик ведущей мероприятий, режиссёра народных театров, артистки Дугармы Цыреновой. Клип в буквально смысле походил на боевик – здесь показано, как девушки эффектно мстят компании мужчин - судя по сюжету, бандитам - за причинённое зло. В песне же на бурятском языке рассказывается о том, что героиня приняла решение уйти от любимого человека из-за его обмана, чёрствости и эгоизма, в композиции она просит его больше не возвращаться и жить своей жизнью.
Выступил на пустой площади Советов
Ещё одним событием в этой сфере стал музыкальный ролик, в котором Лудуб Очиров исполняет известную песню на стихи Расула Гамзатова «Журавли». Клип получился красивым и необычным. Идёт дождь, музыкант в чёрном костюме выступает на пустой площади Советов - играет на рояле и исполняет композицию на русском и бурятском языках.
Режиссёром здесь выступил Олег Юмов, снимала ролик и монтировала студия UULZAR. Видео было показано в рамках большого онлайн-концерта «Герои Победы» 9 мая.
«Он свободен, пока поют его песни»
Радовала в этом году и кавер-группа «SMAKBAND». Они представили два интересных клипа: в первом - музыканты поздравили выпускников с окончанием школы: исполнили песню Басты «Медлячок», а что касается второго, то он был выпущен к 30-летию со дня гибели Виктора Цоя, лидера группы «Кино».
- Зачем снимать фильмы про Виктора Цоя? Ведь минуло уже 30 лет с момента его гибели <…> Для нас ответ кроется в одном лишь слове – СВОБОДА! Для души свободной от условностей, навязанных принципов и мирских пороков фигура Цоя всегда будет оставаться кумиром! И даже смерть не смогла сковать его и сделать узником забвения! Он свободен, пока поют его песни! – такими словами ребята подписали видео.
«Ты, Бурятия наша, вечна в сердце моём»
Ну, и достаточно много работ было посвящено Бурятии. К примеру, совсем недавно Республиканским центром народного творчества был представлен клип на песню «Бурятия – звезда Востока». В ролике показаны природные красоты республики, достопримечательности Улан-Удэ, кадры с праздников, массовых мероприятий, спектаклей и т. д. В композиции поётся следующее:
«Мы должны эту землю, где вместе живём,
Сохранить на века, навсегда,
Ты, Бурятия наша, вечна в сердце моём,
Ты востока России звезда».
Сохранить на века, навсегда,
Ты, Бурятия наша, вечна в сердце моём,
Ты востока России звезда».
Разбиванию хребтовой кости посвятили клип
В 2020 году национальной игре – разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган» - посвятили клип. Здесь артистка Дугарма Цыренова поёт на бурятском языке на фоне природных красот, а «костоломы» показывают свои умения в различных местах – рядом с дацанами, на площади Советов в Улан-Удэ и т.д. В клипе показали не только приёмы разбивания хребтовых костей, но и объяснили его сакральный смысл.
Мини-фильм о роботах
Также приятно удивляли своими работами уроженцы Бурятии, проживающие сейчас за пределами республики. Так, в сентябре один из самых известных на сегодня российских рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил новый альбом под названием «Хошхоног». Это название даёт отсылку рэпера к Бурятии, ведь хошхоног – национальное мясное блюдо. Альбом состоит из 16 треков, в конце декабря 2020 года на один из них – «Бесконечный магазин» - был выпущен клип.
Клип представляет собой мини-фильм о роботах, захвативших планету. Видео начинается с антиутопической истории о роботе-миротворце, призванном спасти человечество, погрязшее в насилии. Но робот в итоге захотел власти, начал клонировать себя и в конечном итоге разрушил мир.
Пользователи остались в восторге от клипа.
Яркий и энергичный клип
Весной 2020 года рэпер из Бурятии Тимур Бубеев, известный как Everthe8, выпустил новый клип на заглавный трек с микстейпа «Ulan-Ude Summer 16’» - «Gimme Dat». Яркий и энергичный клип был снят в Москве. В новом клипе Everthe8 есть занимательные мультипликационные вставки, танцы и отсылки к Бурятии.
Снялись близкие, друзья рэпера
Красивые и эффектные клипы выпустил рэпер из Бурятии Luxor (Артур Шмыгин). В марте 2020 года он представил свой клип «Ноль-ноль». На видео рэпер поет рядом с «бэтмобилем» (вымышленный автомобиль Бэтмена, персонажа комиксов и фильмов. Для съёмок фильмов про Бэтмена изготавливаются или существенно модифицируются реальные автомобили – прим. ред.), на вечеринке в окружении множества людей и т.д.
А в четырёхминутном новом музыкальном ролике «Город моих ангелов» Luxor снялись его близкие, друзья, в том числе здесь есть Алагуй Егоров композитор, певец и аранжировщик, Everthe8, рэпер из Улан-Удэ. Клип снимался в разных локациях – в живописном природном месте, в студии звукозаписи, на баскетбольной площадке и т.д.
«Вся Бурятия говорит им спасибо»
В поддержку главных героев года – врачей – писали песни, в честь них снимали музыкальные ролики. Так, в начале апреля пользователи увидели видео, посвящённое медицинским работникам республиканской инфекционной больницы. На видео показаны фотографии коллектива медучреждения, а также снимки, на которых видно - в каких сложных условиях они сейчас трудятся.
- Настоящие герои нашего времени – медработники инфекционной больницы. Вся Бурятия говорит им спасибо. Более 100 медработников больницы с 26 марта находятся на карантине. Они живут на работе и уже долго не видели своих детей, родных и близких. Им сейчас крайне необходимы наши слова благодарности и поддержки. И самое главное, чтобы они скорее вернулись домой, нам всем нужно оставаться дома. Труд медицинских работников - самый сложный, а сейчас и опасный. В это время нам нужно проявить наибольшую сознательность и ответственность. Медики остаются на работе ради нас, нам нужно остаться дома ради них. Вместе мы победим, - отмечалось в ролике.
«Приди ко мне на шоу»
Что касается смешных видео, то интересным и, не побоимся этого слова, талантливым получился клип – пародия на роликзвезды бурятской эстрады Мэдэгмы Доржиевой «Намуухан hүни». Пародию сделал пользователь Сети с ником elikhandro. Молодой человек предстал здесь в синем парике, в блестящем пиджаке. С помощью видео он пригласил певицу на музыкально-развлекательное шоу – правда, он не уточнил, на какое шоу и когда нужно прийти.
Артистка Мэдэгма Доржиева отреагировала на пародию и приняла приглашение парня на мероприятие.
Ролик «Выпуск»
В июне жителей Бурятии позабавил ролик родителей выпускников гимназии №14 Улан-Удэ под названием «Выпуск». Они сделали пародию на клип «UNO» известной группы Little Big. Ролик снимали в студии, на видео родители под знаменитый мотив песни повторяют танцевальные движения и поют композицию, которую сами сочинили.
Эта работа стала своеобразным поздравлением родителей для выпускников 2020 года.