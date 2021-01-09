В Бурятии полицейские исполнили желание ребёнка



В Бурятии исполнили желание пятилетнего Санжи, воспитанника Хоринского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Сделали это в рамках проекта «Полицейский Дед Мороз» начальник МО МВД России «Хоринский» Илья Шойдоров и члены общественного совета Баир Гомбоев и Цыден Санжиев.



Накануне Нового года мальчик написал письмо Деду Морозу о том, что мечтает получить в подарок радиоуправляемый автомобиль. Вручить подарок лично Санжи в условиях сложившейся эпидобстановки не получилось - игрушку передали директору центра Анатолию Калинину.





Также полицейские и общественники посетили семью сотрудника, погибшего при исполнении служебного долга, а также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Дед Мороз поздравил ребят с Новым годом и пожелал исполнения самых заветных желаний. Всем детям вручены сладкие подарки и книги.