В Бурятии полицейские исполнили желание ребёнка

Мальчик получил в подарок радиоуправляемый автомобиль
В Бурятии исполнили желание пятилетнего Санжи, воспитанника Хоринского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Сделали это в рамках проекта «Полицейский Дед Мороз» начальник МО МВД России «Хоринский» Илья Шойдоров и члены общественного совета Баир Гомбоев и Цыден Санжиев.
Накануне Нового года мальчик написал письмо Деду Морозу о том, что мечтает получить в подарок радиоуправляемый автомобиль. Вручить подарок лично Санжи в условиях сложившейся эпидобстановки не получилось - игрушку передали директору центра Анатолию Калинину.
Также полицейские и общественники посетили семью сотрудника, погибшего при исполнении служебного долга, а также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Дед Мороз поздравил ребят с Новым годом и пожелал исполнения самых заветных желаний. Всем детям вручены сладкие подарки и книги.
Мальчик получил в подарок радиоуправляемый автомобиль
В заключительной части фотолетописи 2012 года — эстафета на призы газеты «Правда Бурятии», гуннский новый год в Этнографическом музее и т.д.
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