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В Бурятии полицейские исполнили желание ребёнка

В Бурятии полицейские исполнили желание ребёнка
Общество,  Фото:pixabay.com
Мальчик получил в подарок радиоуправляемый автомобиль

В Бурятии исполнили желание пятилетнего Санжи, воспитанника Хоринского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Сделали это в рамках проекта «Полицейский Дед Мороз» начальник МО МВД России «Хоринский» Илья Шойдоров и члены общественного совета Баир Гомбоев и Цыден Санжиев.

Накануне Нового года мальчик написал письмо Деду Морозу о том, что мечтает получить в подарок радиоуправляемый автомобиль. Вручить подарок лично Санжи в условиях сложившейся эпидобстановки не получилось - игрушку передали директору центра Анатолию Калинину.



Также полицейские и общественники посетили семью сотрудника, погибшего при исполнении служебного долга, а также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Дед Мороз поздравил ребят с Новым годом и пожелал исполнения самых заветных желаний. Всем детям вручены сладкие подарки и книги.
Праздники подарки
 
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