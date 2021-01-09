В Улан-Удэ завершилась благотворительная акция
8 января завершилась благотворительная акция «Тепло материнских рук». По благословению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа акция впервые была организована в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Проект стартовал 19 декабря в день памяти святителя Николая Чудотворца. Акция была организована епархией совместно с уполномоченным по правам ребенка в Бурятии Натальей Ганькиной. В акции могли принять участие все желающие.
В рамках проекта были изготовлены вязаные шерстяные пинетки для самых маленьких детишек, от которых отказались родители.
- Владыка передал 60 пар таких пинеток в лечебно-профилактическое учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до 4 лет ГБУЗ «Специализированный психоневрологический дом ребенка «Аистенок», пожелав, чтобы дети, в своей только что еще начинающейся жизни лишенные родительского тепла, всегда чувствовали тепло окружающих их людей. От учреждения подарок для детей приняла заместитель главного врача специализированного психоневрологического дома ребенка «Аистенок» Марина Логинова, - сообщили в пресс-службе епархии.
Бурятский митрополит передал 60 пар пинеток в дом ребёнка «Аистенок»
Общество, Фото:
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