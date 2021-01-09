«Проводим время с пользой»: Бурятский параспортсмен потренировался в поезде

Проводник и пассажиры отнеслись с пониманием к тренировке
Бурятский параатлет Михаил Асташов устроил необычную тренировку – в поезде. Видео с тренировки он опубликовал на своей странице в Instagram.
- С Алексеем Купцовым провели тренировку в необычном и неожиданном месте!!! Благо велоноги были с собой. Вагоны РЖД стали более комфортными и удобными, появилось даже свободное место, где мы собственно поставили велосипед и покрутили педали... А после в этом же вагоне я принял душ, чего раньше не было. Такие обновления меня порадовали! Короче говоря, проводим время в дороге с пользой и удовольствием, - пишет параспортсмен в социальной сети.
Также Михаил поздравил пользователей с Рождеством. В комментариях к своему посту он отметил, что проводник и пассажиры отнеслись с пониманием к физическим упражнениям. «Никто не предъявлял претензий», - добавил уроженец Бурятии.
Проводник и пассажиры отнеслись с пониманием к тренировке
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