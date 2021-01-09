Протяжённость трещины - около пяти километров
В ходе мониторинга ледовой обстановки госинспекторами по маломерным судам ГУ МЧС России по Бурятии выявлен опасный участок на озере Гусиное в Селенгинском районе.
- В местности Белый Камень до местности Муртой образовалась трещина протяжённостью около пяти километров, шириной от полутора до трех метров, наблюдается открытая вода и забереги, - сообщил Андрей Смирнов, государственный инспектор Селенгинского инспекторского участка.
Для предотвращения провалов людей и техники под лёд инспекторами ГИМС, спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, вдоль опасного места выставлены вешки. Также представителями администрации сельского поселения «Гусиное озеро» заблокирован съезд в местности Белый Камень. Проводится профилактическая работа среди населения, беседы с рыбаками.
- Риск происшествий, связанный с провалом людей и техники под лёд, очень высокий. Сегодня утром на машине заехал в полынью рыбак. К счастью, мужчине удалось быстро выехать, никто не пострадал, - уточнил Андрей Смирнов.
Сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, не игнорировать запрещающие знаки, информационные аншлаги и в местах блокирования съездов на лед, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
В Бурятии на Гусином озере образовалась трещина
Общество, Фото:
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