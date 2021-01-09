В Бурятии на Гусином озере образовалась трещина

Общество, Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

Протяжённость трещины - около пяти километров



В ходе мониторинга ледовой обстановки госинспекторами по маломерным судам ГУ МЧС России по Бурятии выявлен опасный участок на озере Гусиное в Селенгинском районе.



- В местности Белый Камень до местности Муртой образовалась трещина протяжённостью около пяти километров, шириной от полутора до трех метров, наблюдается открытая вода и забереги, - сообщил Андрей Смирнов, государственный инспектор Селенгинского инспекторского участка.



Для предотвращения провалов людей и техники под лёд инспекторами ГИМС, спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, вдоль опасного места выставлены вешки. Также представителями администрации сельского поселения «Гусиное озеро» заблокирован съезд в местности Белый Камень. Проводится профилактическая работа среди населения, беседы с рыбаками.



- Риск происшествий, связанный с провалом людей и техники под лёд, очень высокий. Сегодня утром на машине заехал в полынью рыбак. К счастью, мужчине удалось быстро выехать, никто не пострадал, - уточнил Андрей Смирнов.



Сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, не игнорировать запрещающие знаки, информационные аншлаги и в местах блокирования съездов на лед, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



