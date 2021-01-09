Местами по Бурятии небольшой снег

В Улан-Удэ днём до -14 градусов



По данным Бурятского Гидрометцентра, 9 января по республике местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с, позёмка, заносы. Температура ночью -19, -24, местами -29, -34, по Прибайкалью при снеге -11, -16, днём -12, -17, местами -21, -26.



В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -19, -21, днём -12, -14.



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