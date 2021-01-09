В Улан-Удэ днём до -14 градусов
По данным Бурятского Гидрометцентра, 9 января по республике местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с, позёмка, заносы. Температура ночью -19, -24, местами -29, -34, по Прибайкалью при снеге -11, -16, днём -12, -17, местами -21, -26.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -19, -21, днём -12, -14.
Местами по Бурятии небольшой снег
Общество, Фото:
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