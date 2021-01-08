В Бурятии представят моноспектакль и фильм о Доржи Банзарове

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Возрастное ограничение: 6 +









20 и 21 января в Бурятском театре драмы имени состоится премьера моноспектакля «Дорж», а также презентация документального фильма «Доржи Банзаров» (6+).Идея создания спектакля на сцене театра возникла у режиссёра Олега Юмова во время съёмок документального фильма, созданного по заказу Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрации главы и правительства Бурятии.Съёмочная группа запечатлела уникальные кадры и интервью на родине первого бурятского учёного в Джидинском районе Бурятии, а также в местах, где он учился и жил - в Кяхтинском районе республики, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске.- Документальный фильм о Доржи Банзарове будет представлен после премьеры моноспектакля «Дорж» 20 и 21 января. Для зрителей это уникальный шанс узнать об удивительной и непростой судьбе первого бурятского учёного, посмотрев сразу и спектакль, и фильм, - сообщили в театре.Он был первым бурятским учёным, монголоведом и полиглотом, чиновником по особо важным делам при генерал-губернаторе Восточной Сибири и член-корреспондентом Сибирского отдела Русского географического общества... Его имя носит Бурятский государственный университет. История жизни Доржи Банзарова полна тайн и открытий.Пьесу о Доржи Банзарове написал актёр театра Чимит Дондоков. Он же исполнит главную и единственную роль в моноспектакле «Дорж». Музыкальную атмосферу в постановке создаст артист и музыкант Дахалэ Жамбалов.Композитор - Сойжин Жамбалова, анимация - Сергей Степанов, эскизы, каллиграфию сделала Ася Лыгденова, перевод пьесы на русский язык -Намжилма Цыденова.