В Бурятии сняли на видео красоты Баргузинской долины



В Баргузинской долине сняли красочный ролик. На видео запечатлены красоты долины: Аллинское ущелье, Сувинская Саксония, Ининский сад камней и золотая подкова Аргады, а также Баргузинский дацан, субурган.



- Баргузинская долина — один из самых примечательных районов Республики Бурятии. Пожалуй, ни в каком другом районе нет такого разнообразия и резкого контраста природной среды, как здесь: горы и леса, реки и озера, дикие животные и рыба, термальные и холодные минеральные источники, - говорится в описании к видео.



Автор ролика – житель Бурятии Виктор Павлов. Он сообщил, что съёмки проходили в 2020 году поздно осенью.





