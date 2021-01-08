В Бурятии сняли на видео красоты Баргузинской долины

В Баргузинской долине сняли красочный ролик. На видео запечатлены красоты долины: Аллинское ущелье, Сувинская Саксония, Ининский сад камней и золотая подкова Аргады, а также Баргузинский дацан, субурган.
- Баргузинская долина — один из самых примечательных районов Республики Бурятии. Пожалуй, ни в каком другом районе нет такого разнообразия и резкого контраста природной среды, как здесь: горы и леса, реки и озера, дикие животные и рыба, термальные и холодные минеральные источники, - говорится в описании к видео.
Автор ролика – житель Бурятии Виктор Павлов. Он сообщил, что съёмки проходили в 2020 году поздно осенью.
Из-за коронавируса 2020 год для спорта Бурятии выдался тяжёлым. Но спортсмены не сдавались: умудрялись тренироваться дома, участвовали в соревнованиях онлайн, а также одерживали победы в различных состязаниях
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