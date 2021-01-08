Осуждённые создали свои новогодние фантастические деревья
В исправительной колонии № 7 для женщин провели мастер-класс по созданию новогоднего топиария.
Женщинам рассказали об истории топиарного искусства, о видах топиариев и о материалах, используемых для их изготовления. Вооружившись различными подручными материалами, осуждённые создали свои новогодние фантастические деревья.
В ход пошли цельные зерна кофе, бусы, декоративные пайетки, индийская трава, специальные ткани для творчества.
- Осужденные отметили, что такое деревце может послужить декоративным украшением дома, офиса или сада и является оригинальным подарком, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
В улан-удэнской колонии прошел мастер-класс по созданию топиария
Общество, Фото:
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