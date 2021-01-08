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В улан-удэнской колонии прошел мастер-класс по созданию топиария

В улан-удэнской колонии прошел мастер-класс по созданию топиария
Общество,  Фото:УФСИН России по Бурятии
Осуждённые создали свои новогодние фантастические деревья

В исправительной колонии № 7 для женщин провели мастер-класс по созданию новогоднего топиария.

Женщинам рассказали об истории топиарного искусства, о видах топиариев и о материалах, используемых для их изготовления. Вооружившись различными подручными материалами, осуждённые создали свои новогодние фантастические деревья.

В ход пошли цельные зерна кофе, бусы, декоративные пайетки, индийская трава, специальные ткани для творчества.

- Осужденные отметили, что такое деревце может послужить декоративным украшением дома, офиса или сада и является оригинальным подарком, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии. 
осужденные
 
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