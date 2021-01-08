В Улан-Удэ прошла встреча Бурятского митрополита и Сергея Зверева

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Топ спортивных событий 2020 года Общество, Из-за коронавируса 2020 год для спорта Бурятии выдался тяжёлым. Но спортсмены не сдавались: умудрялись тренироваться дома, участвовали в соревнованиях онлайн, а также одерживали победы в различных состязаниях



