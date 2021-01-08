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В Улан-Удэ прошла встреча Бурятского митрополита и Сергея Зверева

В Улан-Удэ прошла встреча Бурятского митрополита и Сергея Зверева
Общество,  Фото:instagram.com
«Обсудил с ним много разных вопросов», - делится известный артист в социальной сети

Сегодня в Свято-Троицком храме Улан-Удэ встретились шоумен, стилист Сергей Зверев и митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. О встрече Зверев рассказал на своей странице в Instagram.

- Обсудил с ним много разных вопросов, в том числе и по восстановлению храма в моём родном селе Гужиры. Митрополит отнёсся положительно к восстановлению храма в Гужирах и подсказал многие важные моменты, как действовать и какие шаги предпринимать. Также поговорили о защите Байкала и экологических проблемах, о «грязном» воздухе в зимнее время в Улан-Удэ. Митрополит отметил, что газификация республики помогла бы решить эту проблему в столице Бурятии и её окрестностях, - написал он в соцсети.

Напомним, ранее шоумен, «звезда гламура», стилист и певец посетил Иволгинский дацан, пообщался с Пандито Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым. 


митрополия
 
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