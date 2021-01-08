Топ спортивных событий 2020 года



Спортивный год в Бурятии начался с традиционного Спортивный год в Бурятии начался с традиционного Кубка Улан-Удэ по мини-футболу. В 2020 году соревнования прошли уже в 14 раз. В столицу республики съехались команды не только из российских городов (Москвы, Красноярска, Иркутска, Ангарска и Читы), но из-за рубежа – Монголии и Киргизии.



Футбольный турнир стартовал 4 января и закончился спустя 5 дней. Кубок достался москвичам, первое место заняла команда «КПРФ–2». Серебряные медали ушли троекратным чемпионам Кыргызстана – команде «Ерем» из Оша. Третье место – у «БайкалАвтоТрак» из Улан-Удэ. Также игрок «БайкалАвтоТрак» Даниил Богданов стал лучшим вратарём турнира.







Строительство началось в мае 2020 года. Трёхэтажное здание Строительство началось в мае 2020 года. Трёхэтажное здание будет располагаться около ФСК. Региональный центр по хоккею (так официально называется Ледовый дворец) будет площадью 16,5 тысяч квадратных метров. Кроме двух ледовых арен (большой и малой), во дворце откроются ресторан с видом на арену, фитнес-центр, спортивные магазины, шахматный клуб и др. Здесь также планируют проводить концерты и другие мероприятия.



В начале сентября строители завершили земляные работы и устройство фундаментов.







В январе 2020 года стало известно о



Установлены многочисленные нарушения бухгалтерского учёта, факты неэкономного (неэффективного) расходования бюджетных средств, в ведомостях денежной компенсации на питание волонтёров выявили признаки подделки подписей и т.д. В январе 2020 года стало известно о финансовых нарушениях во время проведения женского чемпионата России в 2019 году в Улан-Удэ. Счётная палата Бурятии выявила расхождения в 2,5 млн. рублей между данными отчёта АНО «Дирекция чемпионата мира по боксу 2019» и фактическими расходами. Всего на ЧР было выделено 161,6 млн. руб.Установлены многочисленные нарушения бухгалтерского учёта, факты неэкономного (неэффективного) расходования бюджетных средств, в ведомостях денежной компенсации на питание волонтёров выявили признаки подделки подписей и т.д.







В конце ноября школьник, пройдя всероссийский шахматный турнир, попал на Европейский континентальный отбор к первенству мира ФИДЕ по быстрым шахматам. Эти соревнования также оказались Эрдэму по зубам. Там он показал 100%-ный результат. О том, как шахматист проходил испытания, В конце ноября школьник, пройдя всероссийский шахматный турнир, попал на Европейский континентальный отбор к первенству мира ФИДЕ по быстрым шахматам. Эти соревнования также оказались Эрдэму по зубам. Там он показал 100%-ный результат. О том, как шахматист проходил испытания, рассказала известная бурятская шахматистка Инна Ивахинова.







1 февраля в Калининграде на II всероссийском боксёрском форуме федерация бокса Бурятии 1 февраля в Калининграде на II всероссийском боксёрском форуме федерация бокса Бурятии была признана лучшей среди регионов России. Президент Федерации бокса республики Валерий Доржиев получил сертификат на 1 миллион рублей. На следующий день в Москве ловят бурятского боксёра Георгия Кушиташвили с кокаином.



Изначально, в появившейся информации в СМИ, сообщалось, что спортсмен с товарищем напали на росгвардейца и сломали ему нос. После задержания у Георгия нашли свёрток с неизвестным веществом, который отправили на экспертизу. Однако эта информация официально Изначально, в появившейся информации в СМИ, сообщалось, что спортсмен с товарищем напали на росгвардейца и сломали ему нос. После задержания у Георгия нашли свёрток с неизвестным веществом, который отправили на экспертизу. Однако эта информация официально не подтверждалась



Позже Росгвардия дала официальный комментарий. Выяснилось, что ночью 2 февраля в ходе проверки документов двое мужчин вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо. В отношении боксёра было возбуждено уголовное дело.



Позже экспертиза покажет, что изъятое вещество было кокаином, и гарнизонный военный суд Москвы отправит Кушиташвили в СИЗО на два месяца. Боксёр вину не признает, но, тем не менее, Федерацией бокса России будет отстранён от участия в Олимпиаде в Токио. Первым номером национальной сборной станет чеченский спортсмен Имам Хатаев.



В Бурятии в употреблении наркотиков именитым спортсменом не верят и видят в этой истории «чеченский след». Назначенный первым номером в сборной Имам Хатаев обвинения в свой адрес опровергает, называя их отношения с Георгием дружескими.



В середине февраля стало известно, в анализах спортсмена нашли наркотики. В этот же день Кушиташвили пожизненно исключают из сборной России, и Георгий до конца марта остаётся в СИЗО.







Наши борцы в Европе



В Риме в феврале 2020 года проходил чемпионат Европы по борьбе. На соревнованиях две бурятские спортсменки Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова В Риме в феврале 2020 года проходил чемпионат Европы по борьбе. На соревнованиях две бурятские спортсменки Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова взяли бронзовые медали.



Чемпионке Европы Стальвире Оршуш в борьбе за 3 место досталась полячка Катаржин Кравчик. Бурятская борица победила со счётом 6:0.



Мария Кузнецова на ковре встретилась с финкой Петрой Олли. Поединок закончился со счётом 8:4 в пользу бурятской спортсменки.







Параллельно в том же городе проходил чемпионат среди мужчин. В финале в весовой категории до 61 кг Александр Богомоев взял золото. Он победил грузина Беку Ломтадзе – 3:2. Ещё один бурятский спортсмен Балдан Цыжипов (до 125 кг) завоевал бронзу в схватке с украинским борцом Александром Хоцяновским.







После завершения соревнований в Бурятии После завершения соревнований в Бурятии чествовали чемпионов и призёров международного турнира по вольной и женской борьбе Гран-при «Иван Ярыгин-2020» и чемпионата Европы.



- Золота у нас не было 38 лет, бронзы в тяжёлом весе у нас вообще никогда не было. На «Ярыгина» у нас четыре золота и две бронзы – такого не было никогда. Столько медалей, можно запутаться. Это, безусловно, гордость республики. Борьба – это олимпийский вид спорта, наш исторический вид спорта. У нас появились совсем другие надежды и ожидания, мы на вас смотрим с большей верой, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Мария Кузнецова и Балдан Цыжипов были удостоены премии в 350 тысяч рублей, Стальвира Оршуш получила 150 тысяч. Александр Богомоев был удостоен 400 тысяч рублей. Также спортсмен в июне получил трёхкомнатную квартиру.



«Baikal Open 2020»



28 февраля в Бурятии была



Через несколько дней в республиканском минспорте сообщили об отмене соревнований. Причиной послужила сложная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса.



«Baikal Open 2020» стал первым крупным спортивным мероприятием в цепочке переносов или вовсе отмен соревнований. Позже правительство Бурятии отменит проведение нескольких шахматных турниров, среди которых шахматный фестиваль на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Заяева «Сагаалха-2020». 28 февраля в Бурятии была анонсирована программа XXV международного турнира по вольной борьбе среди мужчин «Baikal Open 2020» на призы главы Бурятии. Ожидалось, что соревнования пройдут с 5 по 7 марта, и в республику приедут 250 спортсменов из 16 стран.Через несколько дней в республиканском минспорте сообщили об отмене соревнований. Причиной послужила сложная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса.«Baikal Open 2020» стал первым крупным спортивным мероприятием в цепочке переносов или вовсе отмен соревнований. Позже правительство Бурятии отменит проведение нескольких шахматных турниров, среди которых шахматный фестиваль на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Заяева «Сагаалха-2020».















В июле становится известно, что чемпионат не пройдёт в Бурятии. Соревнования отдали Москве. Тем не менее ожидается, что если ситуация с коронавирусом стабилизируется, чемпионат России проведут в Улан-Удэ в 2021 году. Таким образом, Бурятия примет сразу два всероссийских соревнования за один год – чемпионат по борьбе среди мужчин и женщин.



Спорт онлайн



В апреле для поддержания физической формы именитые спортсмены, тренеры и главы федераций В июле становится известно, что чемпионат не пройдёт в Бурятии. Соревнования отдали Москве. Тем не менее ожидается, что если ситуация с коронавирусом стабилизируется, чемпионат России проведут в Улан-Удэ в 2021 году. Таким образом, Бурятия примет сразу два всероссийских соревнования за один год – чемпионат по борьбе среди мужчин и женщин.В апреле для поддержания физической формы именитые спортсмены, тренеры и главы федераций запустили флешмоб #ЗнимайсяДома03. Спортсмены выполняли трудные акробатические элементы и использовали при занятиях различный инвентарь, после чего выкладывали видео в Сеть.













ГТО



1 июля опубликован 1 июля опубликован рейтинг регионов России по итогам внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В нём Бурятия улучшила свои позиции по сравнению с 2019 годом и поднялась на одну строчку выше. Сейчас республика на 26 месте среди 85 регионов России.



В ДФО Бурятия - четвёртая. Выше только Чукотский автономный округ, Хабаровский округ и Амурская область.







Заболевшие боксёры



29 сентября в Улан-Удэ 29 сентября в Улан-Удэ стартовал чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин 19-40 лет. В столицу Бурятии съехались спортсмены из 9 регионов России. Соревнования проходили в 10 весовых категориях.









Однако чемпионат оказался на грани срыва. 1 октября у 13 боксёров из Бурятии выявили коронавирус. Их тут же сняли с соревнований. Представлять Бурятию остались 6 боксёров. Их тесты оказались отрицательными.

По результатам чемпионата двое бурятских спортсменов стали чемпионами. Золото выиграли Баир Батлаев и Доржо Дахаев.

Чемпионат России по боксу



В конце октября в Ульяновске В конце октября в Ульяновске проходил чемпионат России по боксу среди женщин. Четыре спортсменки из Бурятии взяли медали: бронза у Елены Гапешиной и Юлии Арефьевой, серебро у Даримы Сандаковой, чемпионкой России стала Дулма Лумбунова.



Гораздо хуже выступила мужская сборная. Чемпионат России по боксу среди мужчин в Оренбурге проходил в декабре. Туда отправились шесть спортсменов, но лишь Радне Цыбикову и Батору Сагалуеву удалось дойти до четвертьфинала. Однако они Гораздо хуже выступила мужская сборная. Чемпионат России по боксу среди мужчин в Оренбурге проходил в декабре. Туда отправились шесть спортсменов, но лишь Радне Цыбикову и Батору Сагалуеву удалось дойти до четвертьфинала. Однако они потерпели поражение в схватках.



