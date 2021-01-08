Топ спортивных событий 2020 года

Кубок Улан-Удэ по мини-футболу
Спортивный год в Бурятии начался с традиционного Кубка Улан-Удэ по мини-футболу. В 2020 году соревнования прошли уже в 14 раз. В столицу республики съехались команды не только из российских городов (Москвы, Красноярска, Иркутска, Ангарска и Читы), но из-за рубежа – Монголии и Киргизии.
Футбольный турнир стартовал 4 января и закончился спустя 5 дней. Кубок достался москвичам, первое место заняла команда «КПРФ–2». Серебряные медали ушли троекратным чемпионам Кыргызстана – команде «Ерем» из Оша. Третье место – у «БайкалАвтоТрак» из Улан-Удэ. Также игрок «БайкалАвтоТрак» Даниил Богданов стал лучшим вратарём турнира.
Ледовый дворец
После окончания Кубка Улан-Удэ стало известно о стоимости Ледового дворца, который должен быть готов в 2021 году. сообщалось, что всего на его строительство правительством России будет выделено более миллиарда рублей - более 731 млн. в 2020 году и 351 млн. рублей в следующем. Около 400 миллионов даст инвестор. К слову, инвестором строительства дворца выступила компания ООО «Арена» из города Барнаул. Она же является и подрядчиком, и эксплуатирующей организацией. «Арена» взяла на себя обязательство содержать Ледовый дворец 10 лет.
Строительство началось в мае 2020 года. Трёхэтажное здание будет располагаться около ФСК. Региональный центр по хоккею (так официально называется Ледовый дворец) будет площадью 16,5 тысяч квадратных метров. Кроме двух ледовых арен (большой и малой), во дворце откроются ресторан с видом на арену, фитнес-центр, спортивные магазины, шахматный клуб и др. Здесь также планируют проводить концерты и другие мероприятия.
В начале сентября строители завершили земляные работы и устройство фундаментов.
Вскрыли финансовые нарушения
В январе 2020 года стало известно о финансовых нарушениях во время проведения женского чемпионата России в 2019 году в Улан-Удэ. Счётная палата Бурятии выявила расхождения в 2,5 млн. рублей между данными отчёта АНО «Дирекция чемпионата мира по боксу 2019» и фактическими расходами. Всего на ЧР было выделено 161,6 млн. руб.
Установлены многочисленные нарушения бухгалтерского учёта, факты неэкономного (неэффективного) расходования бюджетных средств, в ведомостях денежной компенсации на питание волонтёров выявили признаки подделки подписей и т.д.
Эрдэм Хубукшанов - мастер ФИДЕ
В начале 2020 года 12-летний шахматист Эрдэм Хубукшанов стал самым молодым мастером ФИДЕ в Бурятии. Спустя несколько дней парень становится чемпионом международного шахматного турнира в Москве «Moscow Open-2020». Эрдэму удалось набрать 7,5 очков из 9.
В конце ноября школьник, пройдя всероссийский шахматный турнир, попал на Европейский континентальный отбор к первенству мира ФИДЕ по быстрым шахматам. Эти соревнования также оказались Эрдэму по зубам. Там он показал 100%-ный результат. О том, как шахматист проходил испытания, рассказала известная бурятская шахматистка Инна Ивахинова.
Федерация бокса Бурятии и Георгий Кушиташвили
1 февраля в Калининграде на II всероссийском боксёрском форуме федерация бокса Бурятии была признана лучшей среди регионов России. Президент Федерации бокса республики Валерий Доржиев получил сертификат на 1 миллион рублей. На следующий день в Москве ловят бурятского боксёра Георгия Кушиташвили с кокаином.
Изначально, в появившейся информации в СМИ, сообщалось, что спортсмен с товарищем напали на росгвардейца и сломали ему нос. После задержания у Георгия нашли свёрток с неизвестным веществом, который отправили на экспертизу. Однако эта информация официально не подтверждалась.
Позже Росгвардия дала официальный комментарий. Выяснилось, что ночью 2 февраля в ходе проверки документов двое мужчин вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо. В отношении боксёра было возбуждено уголовное дело.
Позже экспертиза покажет, что изъятое вещество было кокаином, и гарнизонный военный суд Москвы отправит Кушиташвили в СИЗО на два месяца. Боксёр вину не признает, но, тем не менее, Федерацией бокса России будет отстранён от участия в Олимпиаде в Токио. Первым номером национальной сборной станет чеченский спортсмен Имам Хатаев.
В Бурятии в употреблении наркотиков именитым спортсменом не верят и видят в этой истории «чеченский след». Назначенный первым номером в сборной Имам Хатаев обвинения в свой адрес опровергает, называя их отношения с Георгием дружескими.
В середине февраля стало известно, в анализах спортсмена нашли наркотики. В этот же день Кушиташвили пожизненно исключают из сборной России, и Георгий до конца марта остаётся в СИЗО.
Приговор по делу был оглашён 10 сентября. Георгий Кушиташвили покаялся на суде и попросил прошения у росгвардейца. Боксёра из Бурятии 235-й гарнизонный военный суд в Москве приговорил к трём годам лишения свободы условно. Домашний арест был заменён на подписку о невыезде.
В начале октября генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что возможность вернуться в сборную у Георгия будет, но только после истечения срока наказания.
Наши борцы в Европе
В Риме в феврале 2020 года проходил чемпионат Европы по борьбе. На соревнованиях две бурятские спортсменки Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова взяли бронзовые медали.
Чемпионке Европы Стальвире Оршуш в борьбе за 3 место досталась полячка Катаржин Кравчик. Бурятская борица победила со счётом 6:0.
Мария Кузнецова на ковре встретилась с финкой Петрой Олли. Поединок закончился со счётом 8:4 в пользу бурятской спортсменки.
Параллельно в том же городе проходил чемпионат среди мужчин. В финале в весовой категории до 61 кг Александр Богомоев взял золото. Он победил грузина Беку Ломтадзе – 3:2. Ещё один бурятский спортсмен Балдан Цыжипов (до 125 кг) завоевал бронзу в схватке с украинским борцом Александром Хоцяновским.
После завершения соревнований в Бурятии чествовали чемпионов и призёров международного турнира по вольной и женской борьбе Гран-при «Иван Ярыгин-2020» и чемпионата Европы.
- Золота у нас не было 38 лет, бронзы в тяжёлом весе у нас вообще никогда не было. На «Ярыгина» у нас четыре золота и две бронзы – такого не было никогда. Столько медалей, можно запутаться. Это, безусловно, гордость республики. Борьба – это олимпийский вид спорта, наш исторический вид спорта. У нас появились совсем другие надежды и ожидания, мы на вас смотрим с большей верой, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Мария Кузнецова и Балдан Цыжипов были удостоены премии в 350 тысяч рублей, Стальвира Оршуш получила 150 тысяч. Александр Богомоев был удостоен 400 тысяч рублей. Также спортсмен в июне получил трёхкомнатную квартиру.
«Baikal Open 2020»
28 февраля в Бурятии была анонсирована программа XXV международного турнира по вольной борьбе среди мужчин «Baikal Open 2020» на призы главы Бурятии. Ожидалось, что соревнования пройдут с 5 по 7 марта, и в республику приедут 250 спортсменов из 16 стран.
Через несколько дней в республиканском минспорте сообщили об отмене соревнований. Причиной послужила сложная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса.
«Baikal Open 2020» стал первым крупным спортивным мероприятием в цепочке переносов или вовсе отмен соревнований. Позже правительство Бурятии отменит проведение нескольких шахматных турниров, среди которых шахматный фестиваль на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Заяева «Сагаалха-2020».
Людмила Воронцова и борьба за Олимпиаду
24 марта 2020 года Международный олимпийский комитет объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год в связи с пандемией COVID-19. За право выступать на главных мировых соревнованиях боролась спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова.
В начале марта стало известно, что девушка попала в состав сборной для участия в европейской олимпийской квалификации, которая должна была пройти в Лондоне с 14 по 24 марта. Однако 17 марта Международный олимпийский комитет принял решение остановить соревнования. Людмила Воронцова на турнире должна была стартовать с 1/8 финала, но не успела провести ни одного поединка. Сборной России дали 3 дня, чтобы покинуть Лондон.
Уже после возвращения спортсменов домой стало известно, что у двух турецких боксёров нашли коронавирус. Людмилу отправили на полную самоизоляцию, где она находилась под наблюдениями врачей. Тогда у девушки вирус не подтвердился, как и у других членов сборной.
Уход спорта на карантин
Весной из-за пандемии закрываются ночные клубы, детские игровые комнаты в ТРЦ и театры. Под закрытие попадают и спортивные секции, кружки, спортзалы. Работают лишь частные фитнес-центры. Но и они вскоре будут закрыты.
27 марта глава Бурятии Алексей Цыденов подписывает указ «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от ЧС, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV)».
До особого распоряжения приостановлены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, выставочные, спортивные, просветительские, рекламные и иные подобные мероприятия с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, в том числе ночных клубов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
Также в марте отменяют долгожданный чемпионат России по борьбе среди мужчин, который должен был пройти в Улан-Удэ с 23 по 27 апреля. Соревнования переносят на неопределённый срок.
В июле становится известно, что чемпионат не пройдёт в Бурятии. Соревнования отдали Москве. Тем не менее ожидается, что если ситуация с коронавирусом стабилизируется, чемпионат России проведут в Улан-Удэ в 2021 году. Таким образом, Бурятия примет сразу два всероссийских соревнования за один год – чемпионат по борьбе среди мужчин и женщин.
Спорт онлайн
В апреле для поддержания физической формы именитые спортсмены, тренеры и главы федераций запустили флешмоб #ЗнимайсяДома03. Спортсмены выполняли трудные акробатические элементы и использовали при занятиях различный инвентарь, после чего выкладывали видео в Сеть.
Послабления наступили в мае. 13 числа жителям Бурятии было разрешено заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе. Но при условии совместных занятий не более двух человек. При этом расстояние между занимающимися должно быть не менее 5 метров.
В июне Алексей Цыденов подписал указ, по которому в республике разрешены тренировочные мероприятия членов сборных команд по видам спорта, в том числе в закрытых помещениях. В этом же месяце открылись и фитнес-центры.
Из-за запретов на массовые мероприятия, многие спортивные федерации были вынуждены проводить соревнования онлайн. С 15 по 20 мая в России впервые прошёл чемпионат и первенство России по ушу онлайн. В соревнованиях приняли участие 542 спортсмена из 37 субъектов РФ. Спортсмены Бурятии взяли 14 медалей - 5 золотых, 1 серебряную и 8 бронзовых наград.
Киберспорт по-бурятски
Проведение онлайн соревнований дало мощный толчок для выхода из тени киберсортивных дисциплин в Бурятии. 11 июня в Улан-Удэ стартовал турнир «NAADN BURYATIA CYBERSPORT».
Соревнования проходили по трём киберспортивным дисциплинам: Counter-Strike: Global Offensive (18+), World of Tanks (12+), Dota 2 (18+). Начальный призовой фонд составил 60 тысяч рублей.
Уже осенью бурятские киберспортсмены добились ощутимых успехов на всероссийском уровне. Парни одержали победу в турнире Дальнего Востока и Сибири на кубок губернатора Забайкальского края по дисциплине «Dota-2». Ребята завоевали кубок и денежный приз на сумму 175 тысяч рублей.
ГТО
1 июля опубликован рейтинг регионов России по итогам внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В нём Бурятия улучшила свои позиции по сравнению с 2019 годом и поднялась на одну строчку выше. Сейчас республика на 26 месте среди 85 регионов России.
В ДФО Бурятия - четвёртая. Выше только Чукотский автономный округ, Хабаровский округ и Амурская область.
Заболевшие боксёры
29 сентября в Улан-Удэ стартовал чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин 19-40 лет. В столицу Бурятии съехались спортсмены из 9 регионов России. Соревнования проходили в 10 весовых категориях.
Однако чемпионат оказался на грани срыва. 1 октября у 13 боксёров из Бурятии выявили коронавирус. Их тут же сняли с соревнований. Представлять Бурятию остались 6 боксёров. Их тесты оказались отрицательными.
По результатам чемпионата двое бурятских спортсменов стали чемпионами. Золото выиграли Баир Батлаев и Доржо Дахаев.
Чемпионат России по боксу
В конце октября в Ульяновске проходил чемпионат России по боксу среди женщин. Четыре спортсменки из Бурятии взяли медали: бронза у Елены Гапешиной и Юлии Арефьевой, серебро у Даримы Сандаковой, чемпионкой России стала Дулма Лумбунова.
Гораздо хуже выступила мужская сборная. Чемпионат России по боксу среди мужчин в Оренбурге проходил в декабре. Туда отправились шесть спортсменов, но лишь Радне Цыбикову и Батору Сагалуеву удалось дойти до четвертьфинала. Однако они потерпели поражение в схватках.