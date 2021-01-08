 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 января

07 января

Популярное

Блогерша из Москвы приехала на Байкал, чтобы покататься на льду

Блогерша из Москвы приехала на Байкал, чтобы покататься на льду
Общество,  Фото:instagram.com
Однако здесь её ждало разочарование 

Блогерша Лиана Сулейманова из московского тикток-дома приехала в Бурятию вместе с подругой, чтобы покататься на Байкале. Однако озеро ещё не покрылось льдом.

- Ребята, мы приехали специально на Байкал, чтобы покататься, а лёд не застыл, - разочарованно говорит в сторис Лиана.

Она отметила, что добиралась до знаменитого озера 12 часов. Её друзья из «Dream Team House» рассказали, как девушка спонтанно решила полететь на Байкал.

- Лиана в один вечер решила улететь на Байкал, немножко разочаровалась в погоде, которая там, а так – ей прикольно. К ней приехала лучшая подруга с Украины, они вместе прошли через огонь и воду, и они поехали на Байкал, чтобы посмотреть на замерзшее озеро. Конечно же, оно пока не замерзло, оно будет замерзшим только через две недели, - говорят молодые люди в Instagram.

Видео с комментариями блогерши было размещено в бурятском паблике ves_ulan_ude, пользователи отмечают, что перед поездкой девушкам надо было узнать, когда Байкал замерзает: «Просто как бы рано ещё, Байкал ближе к февралю льдом полностью закроется, если я не ошибаюсь», «Рано приехали, в феврале надо было», «Кто ж в январе туда кататься ездит», «Надо было прежде узнать, когда замерзает Байкал», «Нужно было хотя бы загуглить, Байкал к февралю застывает» и т.д.

Что касается тикток-дома «Dream Team House», то это большая квартира, в которой живут и работают только популярные блогеры. Вместе они делают аккаунт Dream Team House, который в целом и посвящён их совместной жизни.  
блогеры Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский режиссёр спас человека, потерявшего сознание на остановке
Бурятский режиссёр спас человека, потерявшего сознание на остановке
Общество, 08.01.2021
Юрия Ботоева поразило равнодушие людей, проезжавших мимо упавшего человека
Число случаев заражения COVID-19 в Бурятии превысило 27 тысяч
Число случаев заражения COVID-19 в Бурятии превысило 27 тысяч
Общество, 08.01.2021
За сутки коронавирус подтвердили ещё у 147 человек  
Жительница Бурятии отметила столетний юбилей
Жительница Бурятии отметила столетний юбилей
Общество, 08.01.2021
Клавдия Афанасьевна проработала врачом-стоматологом в городской больнице № 4 двадцать лет
Байкальск - в семёрке популярных горнолыжных курортов
Байкальск - в семёрке популярных горнолыжных курортов
Общество, 08.01.2021
Список составлен на основании данных оплаченных заявок (бронирований) туристами жилья для отдыха с 1 по 28 февраля

В Бурятии сняли рождественский клип
В Бурятии сняли рождественский клип
Общество, 08.01.2021
Музыкальный ролик снимался в лесу
В Бурятии временами снег
В Бурятии временами снег
Общество, 08.01.2021
В столице республики ожидается тёплая погода
В Улан-Удэ показали умения мастера маникюра, севшие в колонию
В Улан-Удэ показали умения мастера маникюра, севшие в колонию
Общество, 07.01.2021
Мастер-класс состоялся в женской колонии
Улан-удэнской колонии подарили 150 книг
Улан-удэнской колонии подарили 150 книг
Общество, 07.01.2021
В том числе осуждённые будут читать энциклопедии
В Бурятии дети сделали поделки на конкурс ГИБДД
В Бурятии дети сделали поделки на конкурс ГИБДД
Общество, 07.01.2021
В Прибайкальском районе подвели итоги новогоднего конкурса «Безопасная дорога глазами ребёнка»
Бурятский оперный театр представит молодые таланты в одной программе
Бурятский оперный театр представит молодые таланты в одной программе
Общество, 07.01.2021
Зрители услышат самых ярких представителей нового поколения
Турнир по хоккею с мячом прошёл в Бурятии
Турнир по хоккею с мячом прошёл в Бурятии
Общество, 07.01.2021
За победу боролись пять команд
Культурные итоги 2020 года в Бурятии
Культурные итоги 2020 года в Бурятии
Общество, 07.01.2021
Излишне говорить, что 2020 год был непростым для всех, однако этот период был действительно тяжёлым для сферы культуры. Весной мероприятия отменили, а учреждения закрыли
В Бурятии Деда Мороза «вызвали» из леса
В Бурятии Деда Мороза «вызвали» из леса
Общество, 07.01.2021
Дед Мороз пожелал «не чихать и не болеть»
МВД по Бурятии показало новенькие автомобили
МВД по Бурятии показало новенькие автомобили
Общество, 07.01.2021
В 2020 году в автопарк Госавтоинспекции поступил 81 новый автомобиль

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^