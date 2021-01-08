Блогерша из Москвы приехала на Байкал, чтобы покататься на льду



Блогерша Лиана Сулейманова из московского тикток-дома приехала в Бурятию вместе с подругой, чтобы покататься на Байкале. Однако озеро ещё не покрылось льдом.



- Ребята, мы приехали специально на Байкал, чтобы покататься, а лёд не застыл, - разочарованно говорит в сторис Лиана.



Она отметила, что добиралась до знаменитого озера 12 часов. Её друзья из «Dream Team House» рассказали, как девушка спонтанно решила полететь на Байкал.



- Лиана в один вечер решила улететь на Байкал, немножко разочаровалась в погоде, которая там, а так – ей прикольно. К ней приехала лучшая подруга с Украины, они вместе прошли через огонь и воду, и они поехали на Байкал, чтобы посмотреть на замерзшее озеро. Конечно же, оно пока не замерзло, оно будет замерзшим только через две недели, - говорят молодые люди в Instagram.



Видео с комментариями блогерши было размещено в бурятском паблике ves_ulan_ude, пользователи отмечают, что перед поездкой девушкам надо было узнать, когда Байкал замерзает: «Просто как бы рано ещё, Байкал ближе к февралю льдом полностью закроется, если я не ошибаюсь», «Рано приехали, в феврале надо было», «Кто ж в январе туда кататься ездит», «Надо было прежде узнать, когда замерзает Байкал», «Нужно было хотя бы загуглить, Байкал к февралю застывает» и т.д.



Что касается тикток-дома «Dream Team House», то это большая квартира, в которой живут и работают только популярные блогеры. Вместе они делают аккаунт Dream Team House, который в целом и посвящён их совместной жизни.

