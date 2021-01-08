Бурятский режиссёр спас человека, потерявшего сознание на остановке



Известный бурятский поэт и режиссёр Юрий Ботоев спас человека, упавшего на остановке. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.



- Несколько дней назад, ранним утром я увидел, как на остановке рухнул мужик, как будто в него попала снайперская пуля. Его не увидеть было невозможно, на нём жилет с желтыми светоотражающими элементами. Первая мысль - надо спасать человека. А у самого слабость после ковида, утомляемость и невыносимый дискомфорт по всему телу. Но кому из нас двоих сейчас тяжелее? Развернул машину, остановился, включил аварийную сигнализацию, подошёл, с трудом поднял мужика и посадил на лавку. Тот без сознания, пена изо рта, возможно, эпилепсия. Положил его на скамейку, повернул на бок, чтобы не захлебнулся, вызвал скорую, - пишет он в Facebook.



Спустя какое-то время подошел ещё один водитель и знакомые этого мужчины с соседнего двора. Позже, пересматривая видео с регистратора, Юрий Ботоев возмутился равнодушием проезжавших мимо рухнувшего без сознания мужчины.



- Водители этих машин никак не среагировали на падение человека. Лишь две бабушки на другой стороне улицы переживали и махали руками... Неужели теперь надо быть готовым, что мы, наши дети, родители, друзья, знакомые, попав в аналогичную ситуацию в такое же морозное утро, будут проигнорированы равнодушными людьми с маленькой буквы и возможно будут потеряны драгоценные минуты для спасения жизни? – продолжил он.



К своему посту режиссёр прикрепил запись с регистратора.

