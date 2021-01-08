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Число случаев заражения COVID-19 в Бурятии превысило 27 тысяч

Число случаев заражения COVID-19 в Бурятии превысило 27 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За сутки коронавирус подтвердили ещё у 147 человек

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 8 января зарегистрировано 27 110 случаев заражения COVID-19. Из них 54% (14 563) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За сутки коронавирус подтвердили ещё у 147 человек. Из новых случаев COVID-19: 108 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 4705 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 178 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Всего выздоровели от коронавируса 24393 человека, в том числе за минувшие сутки 161. Дополнительно снято с наблюдения 49 пациентов.

В стационарах Бурятии получают лечение 1197 пациентов с коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 912. В отделениях реанимации находится 76 пациентов (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ - 42 пациента (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 30.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2133 койки, занято – 1197, свободно – 936 коек. Занятость коечного фонда составляет 56,1%.

Амбулаторное лечение проходят 906 пациентов с COVID-19, наблюдается 2510 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 614 человек, в том числе за прошедшие сутки - 4 пациента.

коронавирус
 
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