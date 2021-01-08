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Жительница Бурятии отметила столетний юбилей

Жительница Бурятии отметила столетний юбилей
Общество,  Фото:pixabay.com
Клавдия Афанасьевна проработала врачом-стоматологом в городской больнице № 4 двадцать лет

7 января отметила столетний юбилей ветеран здравоохранения Клавдия Афанасьевна Седунова.

- Этот солидный возраст предполагает немалый жизненный опыт и мудрость. За свой век Клавдия Афанасьевна пережила многое, в ее биографии отразились все важные события, происходившие в стране, - отметили в министерстве здравоохранения Бурятии.

Родилась она в селе Зырянск Прибайкальского района. Родители были крестьянами, а когда началась коллективизация, вступили в колхоз. В семье поддерживалось стремление к знаниям, росту и развитию. Клавдия окончила четырехклассную школу в родном селе и семилетку в селе Кома, затем продолжила образование в медицинском техникуме на фельдшерско-акушерском отделении. Начала трудовую деятельность в Селенгинском районе в 1940 году.

В июле 1941 года Клавдия Афанасьевна была призвана на военную службу в Улан-Удэ. Столица республики готовилась к приёму раненых с фронта. В кратчайшие сроки – всего за полгода – были сформированы 14 эвакуационных госпиталей. Весь персонал прошёл ускоренный курс по общевойсковой, политической и медицинской подготовке. Свободного времени у медицинских работников практически не было: после занятий они чистили, мыли, убирали помещения, расставляли койки, оборудовали перевязочные, операционные.

Тех первых раненых, прибывших в феврале 1942 года, Клавдия Афанасьевна помнит до сих пор. Совсем мальчишки, ровесники, и с такими тяжёлыми ранениями, что, казалось, не выживут. Многие из них даже не успели доехать до фронта – по дороге попали под бомбёжку вражеской авиации. А санитарные поезда все шли и шли. Бывало, загрузка госпиталя вдвое превышала запланированную вместимость. Медицинские работники бились за здоровье каждого бойца.

Госпитали остро нуждались в кадрах, особенно во врачебных. И когда стало понятно, что война будет долгой и ожесточенной, руководство приняло решение направить Клавдию Афанасьевну на учебу в Иркутский медицинский институт. Так в августе 1942 года она стала студенткой стоматологического факультета, одновременно работала медицинской сестрой в челюстно-лицевой клинике.

Интересной страницей биографии Клавдии Афанасьевны стали годы работы в Казахстане. В Алма-Ату она приехала сразу же после окончания мединститута.

Здесь познакомилась со своим будущим супругом, участником военных событий на озере Хасан, защитником Москвы. Вслед за ним в 1947 году уехала в г. Кокчетав. В то время сюда, в печально известные сталинские лагеря, распределяли огромное количество людей, обвиненных по разным статьям, в том числе и по политическим преступлениям. Пациентами Клавдии Афанасьевны были и высокое начальство, и лагерные работники, и заключенные. Несколько лет она проработала заведующей детским домом малютки, в котором содержались дети заключенных.

Участвовать в освоении целинных земель Клавдии Афанасьевне не пришлось – в 1953 году в связи со смертью Сталина началось расформирование лагерей. Супруги переехали на родину мужа, в станицу Северская Краснодарского края, а в 1966 году перебрались в родные края Клавдии Афанасьевны. Вся ее дальнейшая трудовая деятельность связана с городской больницей № 4. Здесь она проработала двадцать лет: врачом-стоматологом, заведующей стоматологическим кабинетом.

Клавдия Афанасьевна – ветеран войны и труда, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», многими юбилейными медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами президента Бурятии и председателя Народного Хурала РБ.



В роду Клавдии Афанасьевны Седуновой немало долгожителей – старшей сестре Антонине исполнился 101 год, младшей Анне – 91. Они посвятили свою жизнь авиазаводу. Здесь же работал ветеринарным врачом подсобного хозяйства и сын Клавдии Афанасьевны и продолжает трудиться экономистом дочь. Состоялись в профессии и внучки: одна стала актрисой, работает в Иркутском ТЮЗе, вторая – экономист.

юбилей
 
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