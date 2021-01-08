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Байкальск - в семёрке популярных горнолыжных курортов

Байкальск - в семёрке популярных горнолыжных курортов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Список составлен на основании данных оплаченных заявок (бронирований) туристами жилья для отдыха с 1 по 28 февраля

Какие горнолыжные курорты выбирает больше всего туристов для активного отдыха в феврале 2021 года, выявил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Шерегеш в Кемеровской области, Красная Поляна в Краснодарском крае, Банное и Абзаково в Башкирии, Самара в Самарской области, Байкальск в Иркутской области и Барнаул в Алтайском крае составили семерку популярных горнолыжных курортов в феврале 2021 года.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют в феврале активный отдых в горах на период от 1,8 до 4,6 ночи и тратят на бронирование жилья от 2,2 до 20,1 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в горах в феврале в Самаре и Барнауле, дороже – в Красной Поляне.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок (бронирований) туристами жилья для отдыха с 1 по 28 февраля 2021 года.

Семь популярных горнолыжных курортов в феврале 2021 года: 

Шерегеш – 10 367 рублей / 3,76 ночи*
Красная Поляна – 20 667 рублей / 4,57 ночи
Банное – 14 812 рублей / 2,5 ночи
Самара – 2 220 рублей / 1,75 ночи
Байкальск – 4 643 рубля / 3,5 ночи
Барнаул – 2 167 рублей / 3 ночи
Абзаково – 18 000 рублей / 2 ночи

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток
курорты
 
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