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В Бурятии сняли рождественский клип

В Бурятии сняли рождественский клип
Общество,  Фото:скриншот
Музыкальный ролик снимался в лесу

В Бурятии выпустили рождественский клип на песню «Встретим вместе Рождество». Снялись в музыкальном ролике и спели композицию народная артистка Бурятии Бэлигма Ринчинова, ее дочь – певица Сарюна Бальжинимаева.

Клип снимался в зимнем лесу, в уютном деревянном доме.

- Пусть это Рождество станет для каждого волшебным! Всем приятного просмотра, - пишет Сарюна Бальжинимаева в социальной сети.

Пользователям понравился ролик: «Как красиво, захотелось там оказаться», «Волшебно», «Прекрасный дуэт», «Вообще здорово, молодцы», «Рождественская сказка! Очень красиво!», «Очень душевное видео, как в сказке», «Как же красиво. А голоса-то какие» и т.д. 

клип Рождество Христово
 
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