В Бурятии сняли рождественский клип

В Бурятии выпустили рождественский клип на песню «Встретим вместе Рождество». Снялись в музыкальном ролике и спели композицию народная артистка Бурятии Бэлигма Ринчинова, ее дочь – певица Сарюна Бальжинимаева.
Клип снимался в зимнем лесу, в уютном деревянном доме.
- Пусть это Рождество станет для каждого волшебным! Всем приятного просмотра, - пишет Сарюна Бальжинимаева в социальной сети.
Пользователям понравился ролик: «Как красиво, захотелось там оказаться», «Волшебно», «Прекрасный дуэт», «Вообще здорово, молодцы», «Рождественская сказка! Очень красиво!», «Очень душевное видео, как в сказке», «Как же красиво. А голоса-то какие» и т.д.
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