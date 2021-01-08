В Бурятии сняли рождественский клип



В Бурятии выпустили рождественский клип на песню «Встретим вместе Рождество». Снялись в музыкальном ролике и спели композицию народная артистка Бурятии Бэлигма Ринчинова, ее дочь – певица Сарюна Бальжинимаева.



Клип снимался в зимнем лесу, в уютном деревянном доме.



- Пусть это Рождество станет для каждого волшебным! Всем приятного просмотра, - пишет Сарюна Бальжинимаева в социальной сети.



Пользователям понравился ролик: «Как красиво, захотелось там оказаться», «Волшебно», «Прекрасный дуэт», «Вообще здорово, молодцы», «Рождественская сказка! Очень красиво!», «Очень душевное видео, как в сказке», «Как же красиво. А голоса-то какие» и т.д.





