В Бурятии временами снег

В столице республики ожидается тёплая погода



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике местами снег, по Прибайкалью ночью местами снегопады. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-19 м/с, позёмка, метели, заносы. Температура днём -10,-15, местами -20,-25.



В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с, позёмка. Температура днём -12,-14.



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