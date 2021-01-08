В столице республики ожидается тёплая погода
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике местами снег, по Прибайкалью ночью местами снегопады. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-19 м/с, позёмка, метели, заносы. Температура днём -10,-15, местами -20,-25.
В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с, позёмка. Температура днём -12,-14.
В Бурятии временами снег
Общество, Фото:
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