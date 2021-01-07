В Улан-Удэ показали умения мастера маникюра, севшие в колонию

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Мастер-класс состоялся в женской колонии



В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошёл мастер-класс по маникюру.



- Женщин научили делать наращивание ногтей гелем и правильно моделировать их форму, покрывать ногти гель-лаком и создавать дизайн. Также осуждённым рассказали о правильном уходе за кожей рук и ногтей, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Мастер-класс провели осуждённые женщины, которые имеют специальное образование и до лишения свободы работали как раз в сфере ухода за ногтями.



