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В Улан-Удэ показали умения мастера маникюра, севшие в колонию

В Улан-Удэ показали умения мастера маникюра, севшие в колонию
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Мастер-класс состоялся в женской колонии

В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошёл мастер-класс по маникюру.

- Женщин научили делать наращивание ногтей гелем и правильно моделировать их форму, покрывать ногти гель-лаком и создавать дизайн. Также осуждённым рассказали о правильном уходе за кожей рук и ногтей, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Мастер-класс провели осуждённые женщины, которые имеют специальное образование и до лишения свободы работали как раз в сфере ухода за ногтями.

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