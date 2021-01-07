Улан-удэнской колонии подарили 150 книг

В том числе осуждённые будут читать энциклопедии
Фонд библиотеки исправительной колонии №8 в Улан-Удэ пополнился более чем на 150 книг. Художественные книги и энциклопедии передали представители библиотеки-филиала №17 Централизованной библиотечной системы города, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Между исправительной колонией и руководством библиотеки есть договоренность о ежеквартальной передаче в библиотеку учреждения списанных книг. Это позволяет подарить книгам «вторую жизнь».
В том числе осуждённые будут читать энциклопедии
На днях мама с ребёнком выписались домой
В Прибайкальском районе подвели итоги новогоднего конкурса «Безопасная дорога глазами ребёнка»
Зрители услышат самых ярких представителей нового поколения
За победу боролись пять команд
Излишне говорить, что 2020 год был непростым для всех, однако этот период был действительно тяжёлым для сферы культуры. Весной мероприятия отменили, а учреждения закрыли
Дед Мороз пожелал «не чихать и не болеть»
В 2020 году в автопарк Госавтоинспекции поступил 81 новый автомобиль
Необычный шахматный турнир состоится 9 января
Требование введено для прилетающих из четырёх крупных городов
Бурятская лыжница показала лучший результат в мировой элите почти за два года
Больше половины случаев заражения приходится на Улан-Удэ
Конкурс провели полицейские
Верующие сидели по ту сторону монитора с деньгами в руках
Необычный конкурс прошёл в женской колонии