Улан-удэнской колонии подарили 150 книг

Фонд библиотеки исправительной колонии №8 в Улан-Удэ пополнился более чем на 150 книг. Художественные книги и энциклопедии передали представители библиотеки-филиала №17 Централизованной библиотечной системы города, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.Между исправительной колонией и руководством библиотеки есть договоренность о ежеквартальной передаче в библиотеку учреждения списанных книг. Это позволяет подарить книгам «вторую жизнь».

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