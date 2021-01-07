На днях мама с ребёнком выписались домой
Первым новорождённым 2021 года в Джидинском районе Бурятии стал мальчик. Местная жительница Алёна родила сына 1 января, сообщается в группе «Джида-инфо».
На днях мама с ребёнком выписались домой.
Их поздравила заместитель главы района Елена Кулюшина. Она вручила матери сертификат на 10 тысяч рублей и подарок от отдела соцзащиты.
Как сообщал «Байкал-Dailу», первым новорождённым года по всей Бурятии стала девочка, рождённая в 00.10 часов 1 января.
Первому новорождённому года в районе Бурятии подарили 10 тысяч
Общество, Фото:
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