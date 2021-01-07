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Бурятский оперный театр представит молодые таланты в одной программе

Бурятский оперный театр представит молодые таланты в одной программе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Зрители услышат самых ярких представителей нового поколения

9 января в Бурятском театре оперы и балета состоится знаковое событие для всех ценителей оперного искусства. Художественный руководитель оперы Дарима Линховоин подготовила концерт «Опера Бурятии. Новые имена». Самые яркие представители нового поколения певцов Батчимэг Самбуу, Соел Батуев, Мария Балданова, Дина Санданова, Чингис Иванов в рамках одного вечера представят лучшие произведения мировой оперной сцены, сообщили в пресс-службе театра.

- Концерт «Опера Бурятии. Новые имена» очень важное событие не только для зрителей, которые придут послушать мировые оперные хиты, или наших молодых солистов, готовивших для вас сложную для исполнения, но тем и привлекательную программу. «Опера Бурятии. Новые имена» - наша визитка, ведь на одной сцене соберутся те, чей талант будет определять лицо нашего театра, как минимум, на ближайшие годы, - поделилась Дарима Линховоин.

Батчимэг Самбуу, Соел Батуев, Мария Балданова, Дина Санданова, Чингис Иванов уже вышли на ведущие роли, завоевали любовь публики и премии оперных фестивалей.

- Но после вынужденной паузы в спектаклях я посчитала особенно важным задействовать все наши главные надежды в одной программе. Оперный театр снова работает, строит планы на будущее, готовит премьеры, у нас хватает талантливых молодых исполнителей с огромными перспективами. И дать возможность всем ценителям оперного искусства увидеть и услышать самых ярких представителей нового поколения – очень символично, такой вот ответ на вызовы времени, - пояснила Дарима Линховоин.


Возрастной ценз: 6+

оперное искусство театр оперы и балета
 
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