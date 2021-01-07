Турнир по хоккею с мячом прошёл в Бурятии

За победу боролись пять команд



4 января на стадионе «Металлург» в городе Закаменск состоялся районный турнир по хоккею с мячом, сообщает группа «Закамна-инфо».



На льду встретились пять команд – сборная Закаменского агропромышленного техникума, «Металлург», а также сборные Закаменска, сельских поселений «Цакирское», «Улекчинское» и «Дутулурское».



Первое место одержала команда сельского поселения «Дутулурское». Вторыми стали представители сельского поселения «Цакирское». Третье место у команды «Металлург».

