За победу боролись пять команд
4 января на стадионе «Металлург» в городе Закаменск состоялся районный турнир по хоккею с мячом, сообщает группа «Закамна-инфо».
На льду встретились пять команд – сборная Закаменского агропромышленного техникума, «Металлург», а также сборные Закаменска, сельских поселений «Цакирское», «Улекчинское» и «Дутулурское».
Первое место одержала команда сельского поселения «Дутулурское». Вторыми стали представители сельского поселения «Цакирское». Третье место у команды «Металлург».
Турнир по хоккею с мячом прошёл в Бурятии
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