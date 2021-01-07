В Бурятии Деда Мороза «вызвали» из леса

Дед Мороз пожелал «не чихать и не болеть»
С Новым годом жителей поздравил Дед Мороз из Бичурского района Бурятии. Его «вызвали» из леса, после чего он поздравил с наступившим праздником в стихотворной форме. В том числе Дедушка пожелал:
«Не чихать и не болеть.
Здоровье крепкое иметь.
В новом году весело смеяться.
Коронавируса не бояться.
Почаще на санках и лыжах кататься».
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видео - «Бичура-инфо»
Видео появилось в группе «Бичура-инфо». Здесь также уточняется, что Дед Мороз из Бичурского дома детского творчества. Много лет с этой ролью замечательно справляется местный житель Сергей Тароев.
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Дед Мороз пожелал «не чихать и не болеть»
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