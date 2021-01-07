В Бурятии Деда Мороза «вызвали» из леса







видео - «Бичура-инфо»





Видео появилось в группе «Бичура-инфо». Здесь также уточняется, что Дед Мороз из Бичурского дома детского творчества. Много лет с этой ролью замечательно справляется местный житель Сергей Тароев.







С Новым годом жителей поздравил Дед Мороз из Бичурского района Бурятии. Его «вызвали» из леса, после чего он поздравил с наступившим праздником в стихотворной форме. В том числе Дедушка пожелал:«Не чихать и не болеть.Здоровье крепкое иметь.В новом году весело смеяться.Коронавируса не бояться.Почаще на санках и лыжах кататься».