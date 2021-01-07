 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 января

06 января

Популярное

В Бурятии Деда Мороза «вызвали» из леса

В Бурятии Деда Мороза «вызвали» из леса
Общество, 
Дед Мороз пожелал «не чихать и не болеть»

С Новым годом жителей поздравил Дед Мороз из Бичурского района Бурятии. Его «вызвали» из леса, после чего он поздравил с наступившим праздником в стихотворной форме. В том числе Дедушка пожелал:

«Не чихать и не болеть.
Здоровье крепкое иметь.
В новом году весело смеяться.
Коронавируса не бояться.
Почаще на санках и лыжах кататься».


видео - «Бичура-инфо»

Видео появилось в группе «Бичура-инфо». Здесь также уточняется, что Дед Мороз из Бичурского дома детского творчества. Много лет с этой ролью замечательно справляется местный житель Сергей Тароев.


Дед Мороз Новый год
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Турнир по хоккею с мячом прошёл в Бурятии
Турнир по хоккею с мячом прошёл в Бурятии
Общество, 07.01.2021
За победу боролись пять команд
Культурные итоги 2020 года
Культурные итоги 2020 года
Общество, 07.01.2021
Излишне говорить, что 2020 год был непростым для всех, однако этот период был действительно тяжёлым для сферы культуры. Весной мероприятия отменили, а учреждения закрыли
В Бурятии Деда Мороза «вызвали» из леса
В Бурятии Деда Мороза «вызвали» из леса
Общество, 07.01.2021
Дед Мороз пожелал «не чихать и не болеть»
МВД по Бурятии показало новенькие автомобили
МВД по Бурятии показало новенькие автомобили
Общество, 07.01.2021
В 2020 году в автопарк Госавтоинспекции поступил 81 новый автомобиль
В Бурятии призом шахматного турнира станет экскурсия на вертолёте
В Бурятии призом шахматного турнира станет экскурсия на вертолёте
Общество, 07.01.2021
Необычный шахматный турнир состоится 9 января

Прилетающим в Бурятию придётся сдавать тесты на коронавирус
Прилетающим в Бурятию придётся сдавать тесты на коронавирус
Общество, 07.01.2021
Требование введено для прилетающих из четырёх крупных городов
Алиса Жамбалова в третий раз вошла в десятку лучших
Алиса Жамбалова в третий раз вошла в десятку лучших
Общество, 07.01.2021
Бурятская лыжница показала лучший результат в мировой элите почти за два года
Число случаев коронавируса в Бурятии подошло к 27 тысячам
Число случаев коронавируса в Бурятии подошло к 27 тысячам
Общество, 07.01.2021
Больше половины случаев заражения приходится на Улан-Удэ
Бурятский лама провёл молебен онлайн в день «тройной Мыши»
Бурятский лама провёл молебен онлайн в день «тройной Мыши»
Общество, 07.01.2021
Верующие сидели по ту сторону монитора с деньгами в руках
В Улан-Удэ осуждённые соревновались в битве салатов
В Улан-Удэ осуждённые соревновались в битве салатов
Общество, 07.01.2021
Необычный конкурс прошёл в женской колонии
Бурятский митрополит сделал рождественские подарки
Бурятский митрополит сделал рождественские подарки
Общество, 07.01.2021
Подарки получили дети и внуки сотрудников епархиального управления
Байкал вошёл в топ-10 мест для отдыха на Рождество
Байкал вошёл в топ-10 мест для отдыха на Рождество
Общество, 07.01.2021
Рейтинг возглавили горные курорты Сочи
В Улан-Удэ ожидается небольшой снег
В Улан-Удэ ожидается небольшой снег
Общество, 07.01.2021
В Бурятии переменная облачность
В Бурятии объяснили странно выглядящую ситуацию с Сергеем Зверевым
В Бурятии объяснили странно выглядящую ситуацию с Сергеем Зверевым
Общество, 06.01.2021
Появились официальные объяснения после обвинения Сергея Зверева в неуважении

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^