МВД по Бурятии показало новенькие автомобили

Общество, Фото: МВД по Бурятии

В 2020 году в автопарк Госавтоинспекции поступил 81 новый автомобиль



На сайте МВД по Бурятии появилась фотография выстроенных в ряд новеньких патрульных автомобилей. В 2020 году в автопарк региональной Госавтоинспекции поступил 81 патрульный автомобиль, напомнили в пресс-службе министерства внутренних дел.



Всего было получено 27 «УАЗов Патриот» и 54 «Шкоды Октавия».



Обновление автопарка коснулось всех подразделений. 40 автомобилей распределены в отдельные специализированные батальоны ДПС, 41 патрульный автомобиль направлен в районы республики.



Всего за 2019-2020 годы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Бурятию поступило 127 единиц служебного транспорта для Госавтоинспекции.



