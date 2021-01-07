В 2020 году в автопарк Госавтоинспекции поступил 81 новый автомобиль
На сайте МВД по Бурятии появилась фотография выстроенных в ряд новеньких патрульных автомобилей. В 2020 году в автопарк региональной Госавтоинспекции поступил 81 патрульный автомобиль, напомнили в пресс-службе министерства внутренних дел.
Всего было получено 27 «УАЗов Патриот» и 54 «Шкоды Октавия».
Обновление автопарка коснулось всех подразделений. 40 автомобилей распределены в отдельные специализированные батальоны ДПС, 41 патрульный автомобиль направлен в районы республики.
Всего за 2019-2020 годы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Бурятию поступило 127 единиц служебного транспорта для Госавтоинспекции.
МВД по Бурятии показало новенькие автомобили
Общество, Фото:
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