Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова заняла седьмое место на очередной гонке многодневки «Тур де Ски», которая также является четвёртым этапом Кубка мира. Удачной для Алисы стала гонка преследования на 10 км классическим стилем, которая прошла 6 января в Тоблахе (Италия).
Победу одержала россиянка Юлия Ступак, вырвавшая победу у шведки Эббы Андерссон (отставание от победительницы 0,7 секунды) и американки Джесси Диггинс (отставание 0,8 секунды). Алиса Жамбалова стала седьмой, проиграв Ступак 58 секунд.
«От неё давно ждут таких результатов»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин в интервью изданию «Спорт24» заявил, что прогресс Алисы Жамбаловой его совсем не удивляет.
- От неё давно ждут таких результатов. Елена Валерьевна Вяльбе (президент федерации лыжных гонок России – ред.) уже много раз акцентировала внимание на том, что она (Алиса Жамбалова – ред.) должна раскрыться, но не получалось. Когда конкуренция увеличилась в российской команде среди женщин, Жамбаловой пришлось поднимать уровень своих результатов и показывать то, что от неё ждали многие годы, - прокомментировал Егор Сорин.
Издание RT обратило внимание, что седьмое место Алисы Жамбаловой – это её лучший результат почти за два года.
Третий раз в десятке лучших
Алиса Жамбалова в третий раз вошла в десятку лучших на гонках «Тур де Ски». 2 января Алиса была восьмой в гонке на 10 км классическим стилем с масс-старта.
5 января бурятская лыжница пришла десятой в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем.
В общем зачёте «Тур де Ски» Алиса поднялась с 14-й на 11-ю позицию. Лидирует по-прежнему американка Джесси Диггинс, ещё одна представительница США Рози Бреннан вторая, россиянка Юлия Ступак поднялась в тотале на третье место.
Отметим, «Тур де Ски» из-за риска заразиться коронавирусом пропускает одна из сильнейших сборных мира – команда Норвегии.
«Министерство спорта молчит»
Бурятский предприниматель, депутат Народного Хурала Михаил Гергенов уколол минспорта республики из-за того, что они никак не освещают хорошие результаты Алисы.
- Алиса Жамбалова третий раз в десятке лучших лыжниц планеты! Сегодня она заняла седьмое место в гонке на этапе Кубка Мира. 10 лет она выступает в составе сборной России по лыжным гонкам и только сейчас, набравшись опыта, становится одним из ее лидеров! А как Алиса финишировала сегодня, видели? Из большой группы сильнейших лыжниц вырвалась вперёд! Почему наше министерство спорта молчит, не комментирует такие выступления землячек? Выходные дни? Но в соцсетях можно было своё веское слово сказать. А то кажется, что только Дмитриев Губерниев, а сегодня олимпийский чемпион Александр Легков радуются тому мощному рывку в мастерстве, как они говорят, «лыжницы из Бурятии». Очень приятно такие слова целый месяц слышать на федеральном канале и родителям Алисы, и нашим лыжникам, тренерам, есть на кого равняться, кем гордиться, - поделился мнением в соцсетях Михаил Гергенов.
Он также добавил, что накануне бегал на лыжах Алисы на базе «Снежинка». Во время подъёма в гору его обогнала школьница, и как Гергенов (который отлично бегает на лыжах) не старался, догнать эту девочку не смог. «Растёт достойная смена у Алисы!» - сделал вывод он.
фото - Михаил Гергенов
Любители спорта из Бурятии давно надеются на то, что Алиса Жамбалова возьмёт медаль на этапах Кубка мира. Пока её лучший результат – четвёртое место в составе эстафеты на этапе в финском Лахти в сезон 2019/20. Если брать личные гонки, то лучшими для Алисы остаются два пятых места – гонка классическим стилем на 10 км в итальянском Конье в феврале 2019 года и спринтерская гонка классическим стилем ещё в феврале 2017-го в Пхенчхане.