В Бурятии на конкурсе рисунков коронавирус посадили под замок

Конкурс провели полицейские
В Прибайкальском отделе полиции в Бурятии провели конкурс детских рисунков. Внимание пользователя паблика «Аноним 03» привлёк один из рисунков.
«Конкурс детских рисунков в полиции в Прибайкальском районе: мышь и коронавирус там, где им положено быть - в изоляторе», - поделился наблюдательный пользователь.
В пресс-службе МВД по Бурятии, в свою очередь, сообщили, что рисунки представили дети сотрудников Прибайкальского отдела полиции. Сами сотрудники подразделений райотдела, а также члены совета ветеранов рисовали стенгазеты с символом 2021 года – быком. Стенгазетами и детскими рисунками полицейские украсили свои служебные кабинеты и коридоры ОВД.
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