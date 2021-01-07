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Бурятский лама провёл молебен онлайн в день «тройной Мыши»

Бурятский лама провёл молебен онлайн в день «тройной Мыши»
Общество, 
Верующие сидели по ту сторону монитора с деньгами в руках

Вечером 4 января настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) провёл молебен онлайн на своём канале в YouTube. Молебен «Норжима» проводился за достаток, удачу, успех в работе и делах.

- Норжима – это сахюусан, Защитник Учения Будды. Она одна из манифестаций идама-Будды Долголетия Намжилмы. Покровительствует буддийскому Учению, последователям, охраняет недра, полезные ископаемые и драгоценности гор, - сообщил Еши Намжил лама.

4 января, пояснил буддийский священнослужитель, наступила «тройная Мышь» - год, месяц и день Мыши.

Обычно верующие на ритуале призыва удачи держат в руках только продукты. Однако в этот раз Еши Намжил лама обратился к пользователям с предложением взять в руки также драгоценности и деньги.

Во время молебна настоятель Курумканского дацана призывал удачу возгласом «Ахрей». Верующие по ту сторону монитора должны были отвечать также, вращая подношения (драгоценности, еду и деньги на хадаке) над головой по часовой стрелке. Тем самым они «присоединились к духовной силе от практики и мантры Норжимы, получив её благословение», рассказал Еши Намжил лама.

Молебен длился около 20 минут. В завершение лама прочитал стослоговую мантру Ваджрасатвы – для очищения кармы. Настоятель Курумканского дацана поясняет, что подобный молебен, проведённый на YouTube, имеет такой же эффект, как и при личном присутствии.

Хорошим знаком для верующих было, если в ту ночь им приснились мыши. На следующий день пользователь поинтересовалась в комментариях, хорошо или плохо то, что ей вместо мыши приснились собаки.

- Хороший сон. Друзья, партнёры, коллеги будут вам помогать или уже помогают, - ответил Еши Намжил лама.

На данный момент видео молебна набрало почти три тысячи просмотров. 
буддизм
 
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