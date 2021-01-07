В Улан-Удэ осуждённые соревновались в битве салатов

Необычный конкурс прошёл в женской колонии



В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошёл конкурс на лучший новогодний салат «Битва салатов». В соревновании приняли участие осуждённые трех отрядов учреждения, сообщили в УФСИН по Бурятии.



Женщины представили на суд жюри праздничные столы с самыми разнообразными салатами, украшенными в новогодней тематике. Также каждый из отрядов подготовил праздничную программу.



Жюри оценивало конкурсантов по нескольким критериям: оригинальность рецепта, сочетаемость продуктов, название, оформление и подача.

