Необычный конкурс прошёл в женской колонии
В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошёл конкурс на лучший новогодний салат «Битва салатов». В соревновании приняли участие осуждённые трех отрядов учреждения, сообщили в УФСИН по Бурятии.
Женщины представили на суд жюри праздничные столы с самыми разнообразными салатами, украшенными в новогодней тематике. Также каждый из отрядов подготовил праздничную программу.
Жюри оценивало конкурсантов по нескольким критериям: оригинальность рецепта, сочетаемость продуктов, название, оформление и подача.
В Улан-Удэ осуждённые соревновались в битве салатов
Общество, Фото:
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