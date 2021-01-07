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В Улан-Удэ осуждённые соревновались в битве салатов

В Улан-Удэ осуждённые соревновались в битве салатов
Общество,  Фото:pixabay.com
Необычный конкурс прошёл в женской колонии

В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошёл конкурс на лучший новогодний салат «Битва салатов». В соревновании приняли участие осуждённые трех отрядов учреждения, сообщили в УФСИН по Бурятии.

Женщины представили на суд жюри праздничные столы с самыми разнообразными салатами, украшенными в новогодней тематике. Также каждый из отрядов подготовил праздничную программу.

Жюри оценивало конкурсантов по нескольким критериям: оригинальность рецепта, сочетаемость продуктов, название, оформление и подача.
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