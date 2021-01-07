Байкал вошёл в топ-10 мест для отдыха на Рождество

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Рейтинг возглавили горные курорты Сочи



Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых любимых мест для отдыха и путешествий по России на праздник Рождества, 7 января.



В первую десятку курортов и мест России для отдыха на Рождество вошли горные курорты Сочи, курорты Московской области, курорты Ленинградской области, курорты Алтая, курорты Ставрополья, Байкал, Москва, Казань, горные курорты Кавказа и курорты Башкирии.



За горные курорты Сочи, где наиболее популярный – «Роза Хутор», как самые любимые для отдыха на Рождество отдали 21% голосов, за курорты Подмосковья (Сорочаны, Степаново, Яхрома) - 17%, за курорты Ленобласти (Игора, Коробицыно, Охта Парк) - 11%, за курорты Алтая (Белокуриха) - 10%, за курорты Ставрополья (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки) - 9%, за Байкал - 6%, за Москву, Казань и горные курорты Кавказа (Домбай, Приэльбрусье) - по 5% и курорты Башкирии (Банное) - 4%.



Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса более десяти тысяч посетителей портала этой зимой на тему любимого места для отдыха и путешествий на Рождество.



