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Взрывотехники проверили храмы в Бурятии

Взрывотехники проверили храмы в Бурятии
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Также места, где соберутся верующие, проверят кинологи

В канун праздника Рождества Христова росгвардейцы и сотрудники МВД охраняют общественный порядок.

Сегодня, 6 января, взрывотехники и кинологи сил специального назначения Росгвардии осмотрели храмы Улан-Удэ и прилегающие к ним территории, где соберутся прихожане на божественную литургию. 



Также сотрудники Росгвардии проинструктировали священнослужителей о действиях в случае обнаружения подозрительных предметов.

- Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны будут максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий для своевременного реагирования, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 



храм церковь православие Росгвардия Рождество Христово
 
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