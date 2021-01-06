Взрывотехники проверили храмы в Бурятии

Также места, где соберутся верующие, проверят кинологи
В канун праздника Рождества Христова росгвардейцы и сотрудники МВД охраняют общественный порядок.
Сегодня, 6 января, взрывотехники и кинологи сил специального назначения Росгвардии осмотрели храмы Улан-Удэ и прилегающие к ним территории, где соберутся прихожане на божественную литургию.
Также сотрудники Росгвардии проинструктировали священнослужителей о действиях в случае обнаружения подозрительных предметов.
- Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны будут максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий для своевременного реагирования, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Также места, где соберутся верующие, проверят кинологи
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