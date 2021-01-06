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Скончался руководитель бурятского ипподрома

Скончался руководитель бурятского ипподрома
Общество,  Фото:страница Намжила Мардваева
Ушёл из жизни прославленный бурятский конезаводчик Фёдор Шантагаров

Скончался руководитель Бурятского регионального управления АО «Росипподромы», известный конезаводчик Фёдор Шантагаров. Печальной новостью поделился в соцсети директор Россельхозцентра по Бурятии Намжил Мардваев.

- Этот безжалостный год крысы забирает и забирает лучших! Прошлой ночью перестало биться сердце у одного из самых лучших сынов нашего народа Федора Климентьевича Шантагарова! Настоящего патриота своей малой родины Закулея, своего родного Нукутского района и всей этнической Бурятии. Как он любил всё это! Как и свою семью, супругу Баирму Дашиевну, детёнышек своих! А ещё он беззаветно любил дело всей своей жизни – конный спорт и был верен ему до конца. Он как настоящий мужчина нашего народа был верен своей Родине, своему делу жизни и своей даме сердца! – с горечью поделился Намжил Мардваев.

Фёдору Шантагарову было всего пять лет, когда его отец, известный конник, в посёлке Нукуты Иркутской области посадил жокеем на конных скачках. Много раз Фёдор Климентьевич прославлял Бурятию на соревнованиях разных уровней ,выиграл все турниры в регионе.

В 2019 году рысак из Бурятии впервые установил всероссийский рекорд на конноспортивных соревнованиях «Большой Сибирский круг». Лошадь по кличке Альфа проскакала дистанцию 1600 метров за 2 минуты 0,3 секунды. Предыдущий всероссийский рекорд был установлен в 2005 году с результатом 2 минуты 0,3 секунды. Сегодня Намжил Мардваев рассказал, что Альфа была лошадью Фёдора Шантагарова.

- Не побоюсь сказать, что вряд ли есть ещё другой человек, внесший больший вклад в развитие конного спорта республики, - добавил директор Россельхозцентра по Бурятии.

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