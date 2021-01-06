В последние дни ситуация с ковидом значительно улучшилась
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 6 января зарегистрировано 26 815 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Из них 54% (14 394) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За сутки коронавирус подтвердили ещё у 140 человек. Заболеваемость в последние дни держится на одном уровне: днём ранее прирост был 138 заболевших, до этого +134, +132. Недавно коронавирус резко пошёл на спад: для сравнения, 2 января заразились 180 человек, а 1 января – 182.
Из 140 новых случаев коронавируса 109 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и люди, обследованные с профилактической целью.
За всё время выздоровели от коронавируса 24 055 пациентов, или 89,7%. В том числе накануне вылечились 187 человек.
За последние сутки скончались ещё двое больных коронавирусом. С начала пандемии в Бурятии зафиксировано 606 летальных исходов.
Сегодня в стационарах республики получают лечение 1211 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 928. В отделениях реанимации находится 80 пациентов (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 39 пациентов (из них старше 65-ти – 26).
Занятость коечного фонда составляет 56 %.
Амбулаторное лечение проходят 943 пациента с COVID-19, наблюдается 2499 человек.
Круг контактных лиц составляет 4657 человек.
В многофункциональном медицинском центре минобороны России, который находится в Сосновом Бору, военные врачи вылечили около 600 пациентов. Статистику озвучили представители Восточного военного округа.
У губернатора Забайкальского края Александра Осипова подтверждён коронавирус, он направлен на лечение в моностационар.
В январе 2021 года начнётся вакцинация населения от COVID-19, сообщили в минздраве Бурятии.
В Бурятии вылечились почти 90% пациентов с коронавирусом
Общество, Фото:
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