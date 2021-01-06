Полицейские навестили своих подшефных
Сотрудники отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых МВД по Бурятии поздравили с новогодними праздниками воспитанников подшефного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок».
- Перевоплотившись в Деда Мороза и Снегурочку, полицейские навестили ребятишек. В связи со сложившейся в республике эпидемиологической ситуацией стражи порядка не заходили в Центр, а поздравили воспитанников дистанционно. Каждому малышу сотрудники полиции приготовили сладкий новогодний подарок и передали через сотрудников Центра. Ребята с радостью махали в окна новогодним героям, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
Накануне праздника «Малышок» также посетили сотрудники центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД. Полицейские передали для малышей подарки и поздравления.
В Улан-Удэ Дед Мороз поздравил воспитанников «Малышка» через окна
Общество, Фото:
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