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Военные раскрыли, сколько больных вылечили в своём медцентре в Бурятии

Военные раскрыли, сколько больных вылечили в своём медцентре в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас в медцентре минобороны лечатся и военные, и гражданские

В многофункциональном медицинском центре минобороны России, который находится в Сосновом Бору, военные врачи вылечили около 600 пациентов. Данные раскрыли сегодня в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

- В ушедшем году за рекордно короткие сроки на базе военного госпиталя Восточного военного округа в Бурятии был возведён многофункциональный медицинский центр минобороны площадью 6 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на приём 60 пациентов. Ушедший год для военных медицинских специалистов стал одним из самых напряжённых и востребованным. Для борьбы с коронавирусной инфекцией были брошены все силы. С момента открытия и до конца 2020 года вылечилось более 600 инфекционных больных, - говорится в сообщении Восточного военного округа.

В настоящее время лечение в медцентре проходят 40 пациентов из числа гражданского населения. Также в медцентре проходят лечение ветераны Вооружённых Сил, военнослужащие и члены их семей.

- В выходные и праздничные дни за больными в круглосуточном режиме ведёт наблюдение квалифицированный медицинский персонал, который прошёл дополнительную переподготовку, в том числе по лечению COVID-19, - отметили в пресс-службе Восточного военного округа.

Кроме того, в ноябре по приказу командующего общевойсковым объединением ВВО генерал-майора Валерия Солодчук, в Улан-Удэнском гарнизоне были созданы специальные мобильные врачебно-сестринские бригады. Военные медики совершают обходы по адресам гражданского персонала минобороны, а также военнослужащих в запасе, больных короновирусом для вторичного анализа. Так больным не надо самим посещать медучреждения.

Как сообщал «Байкал-Dailу», военный медцентр построили с нуля за 49 дней. Обвинения в том, что объект был сдан не полностью завершённым, военные тогда опровергли.

Также осенью разгорелся скандал вокруг фотографий старых тумбочек и двухъярусных кроватей, запечатлённых в госпитале. Снимки появились в соцсетях и наделали немало шума. Официально тогда было заявлено, что фотографии не свежие: сделаны, когда госпиталь достраивался, а двухъярусными кроватями пользовались только строители. Вскоре военные представили видео, как сейчас выглядит медцентр изнутри:




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